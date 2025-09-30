Trzęsienie ziemi na Filipinach. Najwięcej zabitych od 2013 roku. Ziemia wciąż drży

Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach Źródło: Reuters

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,9 znajdowało się ok. 21 km na północny wschód od Bogo, nadmorskiego miasta liczącego około 90 tysięcy mieszkańców. Wstrząsy wystąpiły we wtorek tuż przed godz. 22 czasu lokalnego (ok. godz. 15 w Polsce - red.) - poinformowała filipińska agencja sejsmologiczna Phivolcs. Hipocentrum wstrząsu (początkowy punkt trzęsienia) odnotowano na głębokości 5 km.

Trzęsienie ziemi na Filipinach. Ofiar może być jeszcze więcej

Zginęło co najmniej 69 osób, a ponad 186 zostało rannych. Władze nie wykluczają jednak, że tragiczny bilans jeszcze się zmieni, bo dokładna liczba osób zaginionych nie jest znana.

Służby przeszukują gruzy w nadziei na odnalezienie ocalałych, a także próbują przywrócić dostawy prądy i wody w poszkodowanych miejscowościach. Według zastępcy szefa Urzędu Obrony Cywilnej (OCD) Raffy Alejandro, szpital w mieście Bogo jest "przepełniony", a ratownicy otrzymują "coraz więcej zgłoszeń o ofiarach". Przed szpitalem w środę na ziemi leżały ciała ofiar przykryte czarnymi prześcieradłami. Ludzie przychodzili tam tam opłakiwać śmierć swoich bliskich.

Akcję ratunkową utrudniają ulewy i brak prądu, pojawiają się też osuwiska.

Komunikat polskiego MSZ

Do sytuacji na Cebu odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi na wyspie Cebu" - przekazało MSZ na platformie X, dawniej znanej jako Twitter. "W tym trudnym momencie nasze myśli są ze wszystkimi, którzy zostali dotknięci tą wielką tragedią i wyrażamy naszą solidarność z narodem filipińskim" - czytamy we wpisie MSZ.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi na wyspie Cebu 🇵🇭.



Stan klęski żywiołowej, najwięcej ofiar od ponad dekady

Po wtorkowym trzęsieniu w środę wciąż występują wstrząsy wtórne, odnotowano ich kilkaset. Jak zauważa agencja informacyjna Reuters, było to najbardziej śmiercionośne trzęsienie ziemi w tym kraju od 2013 roku. Wtedy sąsiednią wyspę Bohol nawiedził wstrząs o magnitudzie 7,2. Wówczas zginęły 222 osoby.

Jak informuje brytyjska stacja BBC, władze prowincji Cebu ogłosiły stan klęski żywiołowej. Mieszkańcy ostatnią noc spędzili na ulicy.

Mark Ochea, ochroniarz z dużej restauracji fast food, tak opowiadał o momencie, kiedy zawaliła się jedna strona budynku:

- Dobrze, że wszyscy ludzie byli na zewnątrz. Nadal jesteśmy zaniepokojeni. Straciliśmy już rachubę, ile wstrząsów wtórnych odczuliśmy, bo trwa to od wczoraj - opowiadał.

Setki wstrząsów wtórnych. "Trwa to od wczorajszego wieczoru"

W środę po południu ratownicy próbowali dostać się m.in. do zawalonej sali gimnastycznej w mieście San Remigio, w której w trakcie trzęsienia odbywał się mecz koszykówki.

- Pada ulewny deszcz i nie ma prądu, więc naprawdę potrzebujemy pomocy, szczególnie w północnej części kraju, gdzie brakuje wody po tym, jak trzęsienie ziemi uszkodziło linie zaopatrzenia w wodę - mówił w lokalnych mediach wiceburmistrz San Remigio Alfie Reynes.

Zniszczenia budynków i infrastruktury

Silne wstrząsy uszkodziły budynki, w tym ponad 100-letni kościół, i drogi oraz spowodowały przerwy w dostawie prądu w niektórych miejscowościach. Zamieszkała przez 3,4 mln ludzi prowincja Cebu jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych na Filipinach. Według lokalnych mediów międzynarodowe lotnisko Mactan-Cebu, drugie największe w kraju, jest otwarte.

Po trzęsieniu ziemi lokalne biuro sejsmologiczne ostrzegło przed możliwym "niewielkim zaburzeniem poziomu morza" i zaapelowało do mieszkańców centralnych wysp Leyte, Cebu i Biliran, aby "trzymali się z dala od plaży i nie udawali się na wybrzeże".

Filipiny znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

