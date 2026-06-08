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Ziemia się trzęsie, słychać krzyki dzieci. Nagranie

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Trzęsienie ziemi
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Nagranie ze szkoły
Źródło wideo: Deped Mahayahay Elementary School, Reuters
Źródło zdj. gł.: Deped Mahayahay Elementary School, Reuters
W wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło wyspę Mindanao na Filipinach, uszkodzony został dach jednej ze szkół. Całe zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu. Na wideo widać, jak przerażone były dzieci.

Silne trzęsienie ziemi wystąpiło w poniedziałek rano na filipińskiej wyspie Mindanao. Miało magnitudę 7,8. W wyniku wstrząsów zawaliło się zadaszenie szkoły podstawowej Mahayahay, która znajduje się mieście Digos w prowincji Davao del Sur.

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Runął dach szkoły. Nagranie

Na nagraniu widać, jak ziemia się trzęsie, a przerażeni uczniowie szkoły Mahayahay krzyczą i kucają przy ziemi. Pomiędzy dziećmi krążą opiekunki. Chwilę później widoczne w tle zadaszenie wali się, a dzieci w popłochu uciekają i piszczą. Jak podała agencja informacyjna Reuters, pracownicy szkoły pomogli im się uspokoić i ewakuować z miejsca zdarzenia.

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Trzęsienie ziemi na Filipinach. Nagranie ze szkoły
Źródło: Deped Mahayahay Elementary School, Reuters

Trzęsienie ziemi na Filipinach

Na Filipinach często dochodzi do trzęsień ziemi, bo znajdują się one w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

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Redagowała ast

Źródło: Reuters
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Tagi:
trzęsienie ziemiFilipiny
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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