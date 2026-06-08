Świat Ziemia się trzęsie, słychać krzyki dzieci. Nagranie Anna Bruszewska |

Trzęsienie ziemi na Filipinach. Nagranie ze szkoły Źródło wideo: Deped Mahayahay Elementary School, Reuters Źródło zdj. gł.: Deped Mahayahay Elementary School, Reuters

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Silne trzęsienie ziemi wystąpiło w poniedziałek rano na filipińskiej wyspie Mindanao. Miało magnitudę 7,8. W wyniku wstrząsów zawaliło się zadaszenie szkoły podstawowej Mahayahay, która znajduje się mieście Digos w prowincji Davao del Sur.

Runął dach szkoły. Nagranie

Na nagraniu widać, jak ziemia się trzęsie, a przerażeni uczniowie szkoły Mahayahay krzyczą i kucają przy ziemi. Pomiędzy dziećmi krążą opiekunki. Chwilę później widoczne w tle zadaszenie wali się, a dzieci w popłochu uciekają i piszczą. Jak podała agencja informacyjna Reuters, pracownicy szkoły pomogli im się uspokoić i ewakuować z miejsca zdarzenia.

Trzęsienie ziemi na Filipinach. Nagranie ze szkoły Źródło: Deped Mahayahay Elementary School, Reuters

Trzęsienie ziemi na Filipinach

Na Filipinach często dochodzi do trzęsień ziemi, bo znajdują się one w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Redagowała ast