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Tropiki w Europie. W Niemczech 41 stopni, w Belgii hospitalizacje po awarii klimatyzacji

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Mieszkańcy Berlina zmagają się z upałami
Bogdan Chojnicki mówi o upałach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Upały w Europie. Kopuła ciepła zaczyna obejmować kraje położone coraz bardziej na wschód - w piątek w Niemczech padł czerwcowy rekord temperatury. W Belgii osiem osób trafiło do szpitala z powodu przegrzania po awarii klimatyzacji w pociągu.

Fala upałów ogarnęła Europę na początku tygodnia. Gorąco, początkowo obejmujące głównie zachód kontynentu, wlewa się nad kraje położone coraz bardziej na wschód. W piątek ekstremalnie wysokie wartości zaobserwowano na termometrach w Belgii czy Niemczech. W weekend apogeum fali upału ma dotrzeć także do Polski.

Niemcy. Ponad 40 stopni na termometrach

W piątek po południu Niemiecka Służba Pogodowa (DWD) podała, że według wstępnych danych w mieście Saarbruecken termometry pokazały 41,1 stopni Celsjusza. Jeśli wartość ta zostanie potwierdzona, będzie to najwyższa w historii wartość zmierzona w czerwcu w Niemczech.

W wielu innych miastach przekroczone zostało 40 st. C, w tym we Frankfurcie nad Menem. Dla porównania - poprzedni rekord czerwca wynosił 39,6 st. C. Meteorolodzy żartowali, że najprzyjemniejszym miejscem w piątek była wyspa Helgoland na Morzu Północnym, gdzie prognozowano poniżej 30 stopni.

Ekstremalne upały odbijają się też na większych miastach. W piątek w Berlinie część szkół skróciła lub odwołała zajęcia lekcyjne - poinformował portal berlińskiego dziennika "Der Tagesspiegel". Ponadto z powodu ekstremalnych upałów szklana kopuła i taras widokowy Reichstagu, niemieckiego parlamentu, będą w ten weekend zamknięte dla zwiedzających.

Mieszkańcy Berlina zmagają się z upałami
Mieszkańcy Berlina zmagają się z upałami
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

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Belgia. Osiem osób w szpitalu

Belgijski Królewski Instytut Meteorologiczny (KMI-IRM) ostrzegał w piątek przed upałem. W całym kraju obowiązuje pomarańczowy alert, a w prowincjach Liege i Limburgia wprowadzono czerwone, najwyższe ostrzeżenie. Meteorolodzy przewidują, że w piątek na wschodzie wartości mogły miejscami zbliżyć się do 40 stopni Celsjusza.

Wskutek awarii sieci trakcyjnej pociąg Eurostar z Kolonii do Paryża stanął w piątek rano w okolicach miasta Leuven w Belgii. Zasilanie straciła także klimatyzacja - skład zaczął błyskawicznie się nagrzewać, a pasażerowie nie mogli go opuścić. Podczas ewakuacji pociągu okazało się, że kilka osób doznało przegrzania. Łącznie do szpitala trafiło osiem osób, w tym dwie kobiety w ciąży i strażak, który pomagał pasażerom w opuszczeniu zepsutego składu.

Akcja ratunkowa po zatrzymaniu się pociągu w Leuven w Belgii
Akcja ratunkowa po zatrzymaniu się pociągu w Leuven w Belgii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Władze prowincji Brabancja Walońska i organizatorzy odwołali zaplanowaną na weekend rekonstrukcję bitwy pod Waterloo z powodu fali upałów. Rekonstrukcja odbywa się corocznie w czerwcu, przyciągając tysiące widzów z całego świata. Odtwarza ona bitwę z 18 czerwca 1815 roku, w której wojska Napoleona Bonapartego poniosły klęskę w starciu z europejską koalicją dowodzoną przez Brytyjczyków.

Wielka Brytania. Trzeci rekord z rzędu

Ze skwarem nadal mierzą się mieszkańcy Wysp Brytyjskich. Jak podała stacja BBC, w piątek w miejscowości Cavendish w hrabstwie Suffolk odnotowano nowy rekord temperatury maksymalnej dla czerwca - wyniosła ona 37,1 st. C. To już trzeci dzień z rzędu w tym tygodniu, kiedy pobity został czerwcowy rekord. BBC przekazało, że może on być nieaktualny jeszcze dziś - wstępne dane z miejscowości Santon Downham wskazują, że było tam 37,3 st. C.

W piątek czerwony alarm przed ekstremalnymi upałami obejmował miliony mieszkańców Londynu i południowo-wschodniej Anglii, a na znacznych obszarach Wielkiej Brytanii obowiązywały również ostrzeżenia przed upałami i burzami.

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Tagi:
UpałEuropaNiemcy
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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