Świat

Tramwaje utknęły na torach. W Berlinie najtrudniej "od dziesięcioleci"

Tramwaje nie jeżdżą w Berlinie
Intensywne opady śniegu i gołoledź w Niemczech
Źródło: Reuters
Niemcy zmagają się z obfitymi opadami śniegu i marznącego deszczu. W Berlinie przestały kursować tramwaje, a niektóre składy utknęły na torach. Atak zimy spowodował także opóźnienia pociągów, liczne wypadki oraz odwołanie zajęć w szkołach na północy kraju.

Obfite opady śniegu i gołoledź sparaliżowały z niedzieli na poniedziałek komunikację w wielu regionach Niemiec. Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowych i wschodnich regionach, gdzie obowiązują ostrzeżenia przed niebezpiecznym oblodzeniem dróg i chodników.

Tramwaje stanęły na torach

W Berlinie zawieszono ruch tramwajowy z powodu oblodzenia linii napowietrznych i torów. Według berlińskiego przewoźnika BVG około 40 tramwajów nie dotarło do zajezdni i utknęło na torach. Utrudnienia wystąpiły także na liniach metra. Operator apelował o korzystanie z pociągów podmiejskich i autobusów.

- Marznący deszcz postawił naszą sieć tramwajową w sytuacji, jakiej nie doświadczyliśmy od dziesięcioleci - przekazał dyrektor BVG Henrik Falk.

Tramwaje nie jeżdżą w Berlinie
Tramwaje nie jeżdżą w Berlinie
Źródło: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Liczne wypadki na drogach

Z powodu trudnych warunków pogodowych zamknięto szkoły w kilku powiatach Dolnej Saksonii na północy kraju. Zajęcia szkolne odwołano także w Dolnej Frankonii i niektórych częściach Środkowej Frankonii, ponieważ ekipy nie są w stanie nadążyć z odśnieżaniem. 

W wielu regionach kraju policja odnotowała liczne wypadki na drogach i autostradach, spowodowane śliską nawierzchnią. Na autostradzie A8 na południe od Stuttgartu doszło w nocy do kilku wypadków, po których tymczasowo zamknięte były wszystkie pasy w kierunku Monachium. W Hanowerze rano wykoleił się tramwaj, jednak nikt nie doznał obrażeń.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, tagesspiegel.de, tagesschau24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

