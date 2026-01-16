Logo TVN24
Ocieplenie klimatu

"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód". Wchodzą nowe reguły gry

|
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
Naukowcy zbierają pomiary akustyczne w oceanie
Źródło: FAU Harbor Branch Oceanographic Institute
W sobotę w życie wchodzi nowy traktat międzynarodowy o ochronie mórz i oceanów. Będzie on obowiązywać na ponad 90 procentach wód oceanów, czyli około połowie powierzchni Ziemi.

Po latach negocjacji w życie wchodzi traktat o pełnym morzu (ang. High Seas Treaty). Jego pełna nazwa to porozumienie w sprawie różnorodności biologicznej poza jurysdykcją krajową (BBNJ). Dotyczy on wód i dna morskiego niezarządzanych przez żadne państwo. Zgodnie z międzynarodowym prawem morza, poza pewnymi wyjątkami w obrębie 200 mil morskich (około 370 kilometrów) od linii brzegowej państwa ma ono wyłączne prawo do wydobywania z dna morskiego surowców, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny. Jest to tak zwana Wyłączna Strefa Ekonomiczna. Poza jej granicami zaczyna się morze pełne.

Traktat o pełnym morzu tworzy ramy wspólnego zarządzania około połową powierzchni naszej planety i 95 procentami wód oceanów. Na ten moment ratyfikowało go 81 państw, a podpisało - 145. Umowa wejdzie w życie w sobotę 17 stycznia.

- Negocjacje trwały dwie dekady, a w latach 2000-2004 stało się niestety oczywiste, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza nie dawała wystarczającej ochrony życia morskiego na wodach międzynarodowych. Nie zawierała ona instrumentów prawnych zapewniających ochronę, do której państwa były zobowiązane na mocy postanowień konwencji. Potrzebowaliśmy więc czegoś, co ułatwiłoby ochronę dzikiej przyrody na wodach międzynarodowych - wyjaśnia profesor Callum Roberts z brytyjskiego University of Exter.

"Od dziesięcioleci obserwujemy grabież dzikiej przyrody"

Nowe prawo ustanawia morskie obszary chronione na pełnym morzu, reguluje eksploatacje morskich zasobów genetycznych i wprowadza obowiązek wspierania krajów rozwijających się poprzez programy budowania potencjału i transferu technologii morskich. To wszystko ma się przyczynić do ochrony zasobów morskich i różnorodności biologicznej, które są narażone na nadmierną eksploatację, zanieczyszczenia i skutki zmian klimatu.

- Państwa zajmują się obecnie nowymi wyzwaniami związanymi z wydobyciem surowców z dna morskiego. Popieram bieżące działania międzynarodowego organu ds. dna morskiego w tej ważnej kwestii. Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód - zaznacza prof. Roberts.

Jak wskazuje Komisja Europejska, nowy traktat przede wszystkim odpowiada na wyzwania związane z przyszłym zapotrzebowaniem na zasoby morskie (na przykład na żywność, leki, energię itp.).

- Myślę, że z punktu widzenia społeczności międzynarodowej jest to naprawdę ważny nowy akt prawny, ponieważ od dziesięcioleci obserwujemy grabież dzikiej przyrody i niszczenie siedlisk na wodach oceanu w tych międzynarodowych obszarach. Bez podjęcia pilnych działań w celu ochrony dzikiej przyrody stracimy możliwość eksploatacji tych łowisk, ponieważ nie będzie tam już ryb do połowu - wskazuje prof. Roberts.

Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie

Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie

Agnieszka Stradecka
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"

"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"

Unia Europejska liderem negocjacji

Jak przypomina Komisja Europejska, to Unia Europejska i jej państwa członkowskie przewodziły negocjacjom wokół tej umowy. Media wskazywały, że jej przyjęcie w 2023 roku było wielkim sukcesem multilateralizmu i ważnym osiągnięciem w dziedzinie prawa międzynarodowego i ochrony środowiska. Żeby jednak wejść w życie, umowa musiała być ratyfikowana przez co najmniej 60 państw. Tak też się stało 19 września 2025 roku.

Traktat o pełnym morzu to również pierwszy prawnie wiążący instrument dotyczący oceanów, który zapewnia inkluzyjne zarządzanie oceanami - zawiera on postanowienia dotyczące zaangażowania ludów tubylczych i społeczności lokalnych w realizację jego postanowień.

Komisja Europejska przekazała, że w tym momencie Unia zaczyna przygotowania do pierwszej konferencji stron, która odbędzie się w ciągu roku. UE zobowiązała się również do wspierania wdrażania traktatu - zwłaszcza w krajach rozwijających się. W tym celu utworzy globalny program UE na rzecz oceanów i przeznaczy na niego 40 milionów euro. Jego pierwsza faza obejmuje pomoc techniczną na żądanie o wartości 10 milionów euro.

Traktat będzie również miał zasadnicze znaczenie dla zwiększenia spójności, koordynacji i synergii między działaniami związanymi z oceanami, prowadzonymi przez wiele organizacji i zainteresowanych stron, przyczyniając się w ten sposób do bardziej holistycznego zarządzania działaniami na morzu pełnym.

Władze zamknęły słynny park

Władze zamknęły słynny park

Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu

Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu

Które mocarstwa ratyfikowały umowę?

- Kiedy zaczynasz wydobywać minerały z dna morskiego, szkody spowodowane tym wydobyciem będą przenoszone na odległość tysięcy kilometrów. Nie ma więc możliwości ograniczenia szkód spowodowanych wydobyciem w taki sam sposób, jak ma to miejsce na lądzie. Znajdujemy się więc w sytuacji, w której firmy lekkomyślnie poszukują możliwości eksploatacji głębin morskich, nie zapewniając zabezpieczeń niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia takich działań - mówi prof. Roberts.

Choć w 2023 roku Stany Zjednoczone podpisały traktat, do tej pory go nie ratyfikowały. - Stany Zjednoczone nie odgrywają znaczącej roli w eksploatacji na obszarze morza pełnego. Jak wiadomo, Chiny mają znacznie większy udział w eksploatacji morza pełnego niż USA, ale uważam, że Stany Zjednoczone zawsze miały możliwość wycofania się z tych międzynarodowych porozumień, nie podpisując ich. W przeszłości były bardzo bliskie podpisania Konwencji o Prawie Morza, ale ostatecznie się wycofały - wskazuje prof. Roberts.

Jak wskazują pracownicy ONZ zajmujący się sprawami handlowymi, Chiny są szczególnie aktywne w pozyskiwaniu surowców oceanicznych. W 2023 roku pozyskały z wód oceanicznych i eksportowały surowce o wartości około 155 miliardów, natomiast USA - 61 miliardów. Z dużych gospodarek umowę ratyfikowały m.in. Chiny, Niemcy, Polska, Japonia, Francja czy Brazylia.

"Historyczny przełom" w Indiach i Chinach
"Historyczny przełom" w Indiach i Chinach

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Komisja Europejska, Reuters, UN News, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Temat: Ocieplenie klimatu

Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
Dziennikarka tvn24.pl
