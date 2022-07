Włoskim lodowcom grozi zagłada? "To absolutna anomalia"

Niedzielne oderwanie się fragmentu lodowca ze szczytu Marmolada sprawiło, że eksperci jeszcze bardziej zaczęli zastanawiać się nad konsekwencjami zmian klimatu - szczególnie w przypadku włoskich lodowców. Jak wyjaśnili, przyczyną katastrofy była wysoka temperatura, która doprowadziła do stopienia i zachwiania lodowej konstrukcji. Do podobnych wypadków może dochodzić coraz częściej.

W niedzielę wieczorem we włoskich Dolomitach doszło do tragedii. Ze szczytu Marmolada oderwał się ogromny fragment lodowca. Zginęło co najmniej siedem osób, kilka innych zostało rannych.