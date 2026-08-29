Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tragedia u wybrzeży Cypru. Nie żyje jedna osoba

|
Sytuacja pogodowa na Cyprze
Sytuacja pogodowa na Cyprze
Źródło wideo: Kontakt24 / Tomasz
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Tomasz
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Burze przeszły w sobotę nad Cyprem, a na morzu rozszalał się sztorm. Wzburzone fale morskie ciskały łodziami o skały w rejonie przylądka Greco. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. Materiały pokazujące gwałtowne pogorszenie aury otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Gwałtowne zjawiska nadciągnęły nad Cypr około sobotniego południa. W wyniku burzy i sztormu w rejonie przylądka Greco na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy trzy łodzie uderzyły o skały i zatonęły. Lokalny portal Sigmalive przekazał, że służby przy użyciu śmigłowca ratunkowego wyciągnęły z wody nieprzytomnego mężczyznę, którego później uznano za zmarłego, natomiast dwóch ocalałych trafiło do szpitala. Podczas akcji ratunkowej uratowano łącznie sześć osób. Dwie łodzie zostały kompletnie zniszczone.

Mężczyzna rażony piorunem

Burzom towarzyszyły też intensywne, niebezpieczne wyładowania atmosferyczne - według lokalnego portalu Phile News w okolicach wioski Kato Dris mężczyzna został rażony piorunem. Stracił on przytomność i został przewieziony do szpitala w Larnace.

>>> CZYTAJ TEŻ: El Nino coraz gwałtowniejsze. Może iść na rekord

Utrudnienia na lotnisku i drogach

Uderzenia piorunów i silny wiatr spowodowały także przerwy w dostawach prądu. W sobotę wczesnym popołudniem problemy notowano m. in. w okolicach Nikozji, Larnaki czy Pafos. Wyładowanie atmosferyczne doprowadziło także do wybuchu pożaru w domu we wsi Awgoru.

Lokalne media podały, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych konieczne było przekierowanie 11 lotów. Największe problemy zanotowano na lotnisku w Larnace - samoloty, które planowo miały wylądować tam między godziną 12 a 13.30 czasu lokalnego, przekierowane zostały do innych portów lotniczych w regionie. Utrudnienia dotyczyły także ruchu drogowego. Jak ostrzegała cypryjska policja, na drogach wciąż może zalegać woda opadowa, a przejazd mogą blokować połamane gałęzie.

Sytuacja pogodowa na Cyprze
Sytuacja pogodowa na Cyprze
Źródło: Kontakt24 / Tomasz

"Ulice stały się rzekami". Relacja Polaka z Cypru

Materiały z sobotniego oberwania chmury na Cyprze otrzymaliśmy na Kontakt24. Na nagraniu wykonanym przez pana Tomasza doskonale widać, jak ulewny deszcz zbiera się na ulicach.

- Jestem rezydentem Cypru od 21 lat. Mieszkam w miejscowości Limassol. Jest to miasto u podnóży gór Troodos, więc cała woda z gór spływa do miasta. Tak naprawdę ulice stały się rzekami. Na nagraniu widać, że samochody nie mogą normalnie przejechać. Wody było do kolan. Rząd cypryjski niestety nic z tym nie robi. Około trzynastej dostałem na telefon jedynie komunikat z tutejszego centrum meteorologii, który ostrzegał o dużej ulewie - relacjonował internauta. - To jest dla nas anomalia pogodowa, żeby w sierpniu na Cyprze działo się coś takiego. Ludzie po prostu zdejmują buty i idą dalej w wodzie. Co innego możemy zrobić? - zakończył.

Sytuacja pogodowa na Cyprze
Źródło: Kontakt24 / Tomasz
Źródło: Cyprus Mail, Phile News, Kontakt24, Reuters, Sigmalive
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
Cyprburza
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza?
Prognoza
Niski stan Wisły
Wisła pobiła kolejny niechlubny rekord
Polska
Po domach zostały ruiny
Bilans ofiar osuwiska rośnie, część terenów zamieniła się w bagna
Świat
wlochy
Około 10 tysięcy pojazdów uszkodzonych po nawałnicy
Świat
Lato, Polska, koniec lata, sierpień
Szansa na słońce, ale i ryzyko burz. Co szykuje pogoda
Prognoza
Wzburzone fale oceanu
Wszystkie oczy na El Nino. Coś takiego "rzadko się zdarza w klimatologii"
Nauka
Upalny piątek przed rzymskim Koloseum
Upał męczy Włochów. W piątek było prawie 46 stopni
Świat
pochmurno burza jezioro jacht shutterstock_2472397855
Ostrzeżenia IMGW dla sześciu województw
Prognoza
Ulewne opady deszczu
Deszcz i burze nad Polską. Zobacz, gdzie może lać
Prognoza
Ewakuacja mieszkańców nepalskiej wioski Hatigauda
Nepal zmienia zdanie. Część ratowników zostanie wpuszczona
Świat
Noc, ulewa, intensywny deszcz
Ulewy w Polsce. "Podnosimy gotowość WOT"
Polska
Burze
Gdzie jest burza? Grzmoty słychać w kolejnych miejscach
Prognoza
Nawałnice we Francji
Nawałnice pod Paryżem. "Cała okolica została zniszczona"
Świat
deszcz pogoda ulewa shutterstock_452496760
Alert RCB dla trzech województw. "Możliwe podtopienia"
Polska
Opady, ulewa
Idą deszczonośne chmury. Przyniosą duże opady
Prognoza
Jedno z nowych jezior na terenie osuwiska, na zdjęciu satelitarnym
Przelewające się jezioro. Ratownicy wznowili pracę
Świat
Częściowe zaćmienie Księżyca, Białystok
Na świecie krwawy, w Polsce - nadgryziony. Za nami zaćmienie Księżyca
Polska
Porównanie zniszczeń w Nepalu
Po całych wsiach nie został ślad. Zdjęcia satelitarne
Świat
Trzęsienie ziemi w Tybecie
W Tybecie zadrżała ziemia
Świat
Gorący czwartek w Atenach
Ma być nawet 45 stopni. Sierpień pożegna ich z przytupem
Świat
Upał, wysokie temperatury
Idzie upał. Napłynie gorąco znad południowo-zachodniej Europy
Prognoza
Upalna aura
Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia
Polska
Skutki katastrofalnej powodzi w Himalajach
Powódź w Nepalu i Tybecie - jak mogło dojść do katastrofy
Świat
Powodzie w Nepalu
Zdjęcia, które pokazują skalę tragedii
Świat
Powódź błyskawiczna w Nepalu
Katastrofa w Nepalu. Nagranie z góry pokazuje siłę żywiołu
Świat
Powódź w Nepalu
Powódź w Nepalu. USA deklarują pomoc
Świat
Ratownicy w dystrykcie Nuwakot
Pilot wycieczek o rzece na której doszło do tragedii. "Może połamać nogi"
Świat
Animacja przedstawia, jak lawina lodowo-skalna mogła zalać nepalskie wioski
Animacja przedstawia drogę żywiołu
Świat
Ulewny deszcz i silne burze przetoczyły się przez Rumunię
Grad "można było odgarniać łopatą"
Świat
Wał szkwałowy pojawił się w miejscowości Dobieszyn (woj. podkarpackie)
Duży skok temperatury i nie tylko. W ostatnie dni wakacji będzie się działo
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom