Świat Tragedia u wybrzeży Cypru. Nie żyje jedna osoba Agnieszka Stradecka |

Sytuacja pogodowa na Cyprze Źródło wideo: Kontakt24 / Tomasz Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Tomasz

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Gwałtowne zjawiska nadciągnęły nad Cypr około sobotniego południa. W wyniku burzy i sztormu w rejonie przylądka Greco na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy trzy łodzie uderzyły o skały i zatonęły. Lokalny portal Sigmalive przekazał, że służby przy użyciu śmigłowca ratunkowego wyciągnęły z wody nieprzytomnego mężczyznę, którego później uznano za zmarłego, natomiast dwóch ocalałych trafiło do szpitala. Podczas akcji ratunkowej uratowano łącznie sześć osób. Dwie łodzie zostały kompletnie zniszczone.

Mężczyzna rażony piorunem

Burzom towarzyszyły też intensywne, niebezpieczne wyładowania atmosferyczne - według lokalnego portalu Phile News w okolicach wioski Kato Dris mężczyzna został rażony piorunem. Stracił on przytomność i został przewieziony do szpitala w Larnace.

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Utrudnienia na lotnisku i drogach

Uderzenia piorunów i silny wiatr spowodowały także przerwy w dostawach prądu. W sobotę wczesnym popołudniem problemy notowano m. in. w okolicach Nikozji, Larnaki czy Pafos. Wyładowanie atmosferyczne doprowadziło także do wybuchu pożaru w domu we wsi Awgoru.

Lokalne media podały, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych konieczne było przekierowanie 11 lotów. Największe problemy zanotowano na lotnisku w Larnace - samoloty, które planowo miały wylądować tam między godziną 12 a 13.30 czasu lokalnego, przekierowane zostały do innych portów lotniczych w regionie. Utrudnienia dotyczyły także ruchu drogowego. Jak ostrzegała cypryjska policja, na drogach wciąż może zalegać woda opadowa, a przejazd mogą blokować połamane gałęzie.

Sytuacja pogodowa na Cyprze Źródło: Kontakt24 / Tomasz

"Ulice stały się rzekami". Relacja Polaka z Cypru

Materiały z sobotniego oberwania chmury na Cyprze otrzymaliśmy na Kontakt24. Na nagraniu wykonanym przez pana Tomasza doskonale widać, jak ulewny deszcz zbiera się na ulicach.

- Jestem rezydentem Cypru od 21 lat. Mieszkam w miejscowości Limassol. Jest to miasto u podnóży gór Troodos, więc cała woda z gór spływa do miasta. Tak naprawdę ulice stały się rzekami. Na nagraniu widać, że samochody nie mogą normalnie przejechać. Wody było do kolan. Rząd cypryjski niestety nic z tym nie robi. Około trzynastej dostałem na telefon jedynie komunikat z tutejszego centrum meteorologii, który ostrzegał o dużej ulewie - relacjonował internauta. - To jest dla nas anomalia pogodowa, żeby w sierpniu na Cyprze działo się coś takiego. Ludzie po prostu zdejmują buty i idą dalej w wodzie. Co innego możemy zrobić? - zakończył.

Sytuacja pogodowa na Cyprze Źródło: Kontakt24 / Tomasz