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Trąba powietrzna zniszczyła 70 domów. "Widzieliśmy, jak na zewnątrz wszystko lata"

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Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej przez gminę Requinoa w Chile
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: EFE
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Potężna trąba powietrzna zniszczyła około 70 domów w środkowym Chile. Wiatr uszkodził lokalną sieć przesyłową w tak dużym stopniu, że naprawy mogą potrwać wiele dni. Niebezpieczna pogoda dotknęła również stolicę kraju, Santiago.

W poniedziałek i wtorek nad środkową częścią Chile przechodził front burzowy niosący silne opady deszczu. W stolicy kraju, Santiago, ulewy doprowadziły do powodzi błyskawicznych, które szczególnie dały się we znaki mieszkańcom wschodniej, górzystej części miasta. Wystąpiło także ryzyko osuwisk. Krajowy nadawca TVN podał, że stołeczne władze zakazały wstępu do parków i ogrodu zoologicznego, wstrzymano także kursowanie turystycznych kolejek linowych.

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Naprawy potrwają dłużej

Niebezpiecznie było także poza stolicą. W gminie Requinoa, około 100 kilometrów na południe od Santiago, w poniedziałek po południu czasu lokalnego doszło do powstania trąby powietrznej. Gigantyczny wir, niosący podmuchy o prędkości ponad 180 kilometrów na godzinę, uderzył w zamieszkany obszar, powodując ogromne szkody.

Według TVN żywioł poważnie uszkodził co najmniej 70 domów i wyrwał kilkanaście słupów wysokiego napięcia, powodując masowe przerwy w dostawach prądu. Ze względu na skalę uszkodzeń władze poinformowały, że ich pełne przywrócenie nie będzie możliwe z dnia na dzień i zainstalowały w okolicy tymczasowe oświetlenie i generatory. Mimo potężnych zniszczeń nikt nie zginął, choć jedna osoba odniosła niewielkie obrażenia.

- Jeszcze nie przeżyłem czegoś podobnego. Żadnych dźwięków, nie słyszeliśmy absolutnie nic. Widzieliśmy tylko, jak na zewnątrz wszystko lata - opowiadał w rozmowie z agencją Reuters dyrektor szkoły Tricahue, której budynek został uszkodzony przez wiatr.

Uszkodzony budynek szkoły w Requinoa w Chile
Uszkodzony budynek szkoły w Requinoa w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES LANTADILLA

Nie koniec niebezpieczeństw

Organizacja naukowa Red Geocientifica de Chile podała, że to nie koniec pogodowych niebezpieczeństw. W środę i czwartek burze spodziewane są w centralnych i północnych regionach kraju. Szczególnie zagrożone mają być regiony górskie i przedgórza. Meteorolodzy ostrzegali także przed możliwością wystąpienia opadów gradu.

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Źródło: Reuters, TVN Chile, Red Geocientifica de Chile
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Tagi:
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