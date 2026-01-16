Logo TVN24
Świat

Na rocznicę historycznej śnieżycy dostali powtórkę z rozrywki

Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Źródło: ENEX
Śnieżyca sparaliżowała Toronto. Wystąpiły utrudnienia na drogach i lotniskach, a większość szkół została zamknięta. Stało się to dokładnie 27 lat po tym, jak miasto nawiedziła jedna z największych śnieżyc w historii.

W czwartek nad Toronto w Kanadzie i sąsiednimi miastami przeszła burza śnieżna. W dzielnicy Scarborough zanotowano aż 53 centymetry śniegu, a niewiele mniej, bo 45 cm, spadło w pobliskim mieście Markham. Śnieżyce nie ominęły też Ottawy, stolicy Kanady. Agencja rządowa Environment Canada wydała pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe. Według instytucji są one stosowane bardzo rzadko i oznaczają gwałtowne zjawiska pogodowe.

- To było dość znaczące wydarzenie zarówno pod względem ilości śniegu, jak i jego intensywności - powiedziała w czwartek Monika Vaswani, meteorolog do spraw ostrzegania w Environment Canada.

Zamknięta autostrada i odwołane loty

Tak duże opady śniegu doprowadziły do wielu utrudnień. Zamknięto Don Valley Parkway, ważną autostradę we wschodniej części miasta, by umożliwić jej odśnieżenie. Policja zezwoliła kierowcom na wjazd na trasę dopiero w czwartek po południu. Na całym obszarze metropolitalnym odnotowano co najmniej setkę stłuczek. Transport publiczny był opóźniony, niektóre pojazdy nie kursowały. Ponadto zamknięta została większość szkół.

Śnieżyce doprowadziły także do problemów w ruchu lotniczym. Na międzynarodowym lotnisku Pearsona, gdzie - jak poinformowały jego władze na portalu X - spadło ponad 20 cm śniegu, konieczne było odladzanie i odśnieżanie. Odwołano około 25 procent połączeń, a ponad 30 procent przylotów i prawie 20 procent odlotów było opóźnionych.

Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Źródło: ENEX

Masa śniegu w 27 rocznicę historycznej śnieżycy

Śnieżyca przeszła nad Toronto dokładnie, co do dnia, 27 lat po tym, jak miasto nawiedziły jedne z największych opadów śniegu w historii. 15 stycznia 1999 roku ówczesny burmistrz Toronto Mel Lastman musiał prosić o pomoc w odśnieżaniu wojsko.

"Matka natura musi mieć poczucie humoru" - podsumował publiczny nadawca CBC.

Pewne jest, że zimowa odsłona matki natury nie odpuści Toronto i okolicom także w piątek, na który zapowiadane są kolejne opady śniegu. Jak podała Lyndsay Morrison, prezenterka pogody w stacji CTV News Toronto, cytowana przez portal CP24, w mieście spadnie dodatkowych 5-7 cm białego puchu. Na weekend prognozowane są kolejne opady.

Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, CBC, CP24

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

