Tornado wyrzuciło studentkę z samochodu

To miał być dzień jak co dzień, jednak pogoda zadecydowała inaczej. Studentka z Missisipi Maya Grimes znalazła się w samym środku tornada, które dosłownie wyrzuciło ją z samochodu na ulicę. Cudem przeżyła. Dziś dzieli się swoją historią.

Maya Grimes, studentka z Jackson State University w Missisipi, długo nie zapomni dnia, w którym tornado uderzyło w jej rodzinne miasto Saint Louis. To, co miało być zwykłym powrotem do domu, przerodziło się w dramatyczną walkę o życie.