Tornado we Francji. 41 rannych
Około godziny 17 w poniedziałek 24 sierpnia tornado natarło na miejscowości położone na południu Francji, w tym na zamieszkiwaną przez około 1000 osób wieś Pomas. Jak podała prefektura Aude, do zdarzenia doszło w czasie, gdy południowo-zachodnia Francja była objęta pomarańczowym alertem przed gwałtownymi burzami.
Tornado we Francji. Ranna ciężarna
Władze poinformowały o co najmniej 41 rannych. 15 z nich musiało być hospitalizowanych, w tym ciężarna kobieta, na którą zawalił się jej własny dom. Około ponad 2,8 tysiąca gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. W wyniku załamania pogody uszkodzonych zostało 300 domów.
Dla mieszkańców, którzy nie mogli wrócić do swoich domów na noc, przygotowano miejsca schronienia. Jedno z nich uruchomiono w Pomas, a drugie w Limoux. Okolica, która została doświadczona przez żywioł, była patrolowana przez żandarmerię przez całą noc.
Burze zakłóciły transport
Burze, które przeszły nad południową Francją, miały poważny wpływ na transport, powodując opóźnienia pociągów, wymuszając zamknięcie dróg oraz prowadząc do odwołania lotów na lotniskach w Bordeaux, Marsylii, Nicei, Tuluzie oraz w położonym na północy Paryżu - poinformował minister transportu Philippe Tabarot.