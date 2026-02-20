Uszkodzone domy, ranna kobieta. Tornado w stanie Illinois

Tornado przetoczyło się w czwartek przez hrabstwo Crawford położone w amerykańskim stanie Illinois. Pojawienie się groźnego zjawiska potwierdzili eksperci z Narodowej Służby Pogodowej (National Weather Service, w skrócie NWS).
Uszkodzone domy, ranna kobieta
Lokalne media podały, że towarzyszący trąbie powietrznej bardzo silny wiatr wywrócił mobilny dom, uwięziona została w jego środku kobieta. Odniosła nieduże obrażenia i została przewieziona do szpitala - poinformowały władze.
Szeryf hrabstwo Crawford - William Rutan powiedział, że uszkodzonych zostało od 12 do 15 budynków, jednak nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
- Siedzieliśmy z mężem na patio, kiedy otrzymaliśmy powiadomienia na nasze telefony przed tornadem. Zobaczyliśmy na niebie lej, który w ciągu kilku sekund uderzył w ziemię. Nasz dom się zatrząsł - powiedziała Denise Wells, mieszkanka hrabstwa Crawford.
Opracowała Anna Bruszewska
Źródło: CNN, wthitv.com
