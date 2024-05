Tornado przetoczyło się przez miasto Kalamazoo położone w amerykańskim stanie Michigan. Kamera dzwonka do drzwi zarejestrowała moment, w którym żywioł przewraca drzewa.

We wtorek, 7 maja, przez miasto Kalamazoo w stanie Michigan przeszło tornado. Towarzyszący żywiołowi silny wiatr łamał gałęzie i powalał drzewa. To, jak niszczycielski był żywioł, widać na poniższym nagraniu zapisanym przez kamerę dzwonka do drzwi. Na wideo słychać szum drzew, a następnie widać moment, w którym się przewracają.