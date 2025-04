Tornado poderwało dom i przeniosło go 70 metrów dalej. W środku byli ludzie

Tornado poderwało dom

- Mój tato powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, jak szybko się to wszystko stało - powiedział Devore w rozmowie z portalem WLBT. - Potem dodał, że stało się to dosłownie w mgnieniu oka - mówił.

Devore pomógł swojej rodzinie. - Moim celem było dotarcie do macochy, ponieważ była ranna. Dotarłem do nich i zabrałem ich do karetki - opowiadał.