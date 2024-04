"To, co zobaczyłem w centrum, jest niewyobrażalne"

Cztery osoby zginęły na skutek tornad, które w weekend przeszły nad amerykańskim stanem Oklahoma. Szczególnie silny wiatr uderzył w miejscowości Sulphur i Marietta - tam potwierdzono porywy o prędkości co najmniej 218 kilometrów na godzinę. Jedną ofiarę śmiertelną odnotowano także w stanie Iowa.

Niewyobrażalne zniszczenia

Jak przekazała stacja CNN, bilans ofiar śmiertelnych tornad w Oklahomie wzrósł do czterech. Do Krajowej Służby Pogodowej (NWS) wpłynęło 38 zgłoszeń o trąbach powietrznych, a potwierdzenie części było tylko formalnością. Destrukcyjny żywioł równał budynki z ziemią i zranił co najmniej 100 osób, a tysiące gospodarstw domowych pozostało bez prądu.