Poszukiwania trwają

Jak podały lokalne media, burze mogły przyczynić się do śmierci trzech osób w mieście Winchester w Indianie, chociaż policja stanowa przekazała, że nie otrzymała informacji o ofiarach śmiertelnych. Do wypadku miało dojść w przyczepie kempingowej, która najprawdopodobniej stała na drodze tornada. Policja dodała, że wielu mieszkańców Winchester zostało rannych, a pod gruzami zniszczonych domów wciąż mogą kryć się poszkodowani.

Burmistrz miasta Winchester Bob McCoy relacjonował, że usłyszał "coś jakby odgłos pociągu, a potem zaczęły wyć syreny. Nigdy wcześniej nie słyszałem takiego dźwięku, i już nigdy nie chcę go usłyszeć" - powiedział.

Wirujący lej wiatru

Od czwartkowego wieczoru do Krajowej Służby Meteorologicznej (NWS) wpłynęło osiem zgłoszeń o możliwych tornadach. W piątek przeprowadzone zostaną wizje terenowe, które pozwolą określić, czy rzeczywiście były to trąby powietrzne - w przypadku zjawiska z Winchester raporty świadków i zdjęcia wskazują, że było to "bardzo prawdopodobne". W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania tornad, w tym z hrabstwa Hancock w Ohio, gdzie wirujący lej był doskonale widoczny.