Prawie 30 zabitych. "Większość szkód została wyrządzona na obszarach mieszkalnych"

Liczba zabitych przez tornada i potężne burze w południowej i środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych wzrosła do 29 - przekazała Agencja Reutera. Żywioł zniszczył domy i firmy, powalił drzewa i spustoszył wiele obszarów. Niebezpieczeństwo nie mija. Meteorolodzy ostrzegają przed silnymi tornadami w Teksasie w okolicach miast Dallas i Forth Worth.

Tornada i potężne burze nawiedziły w piątek i sobotę co najmniej siedem stanów USA, powodując ofiary śmiertelne i rozległe zniszczenia. Odnotowano co najmniej 50 tornad. Najbardziej ucierpiało hrabstwo McNairy w Tennessee. Poinformowano o śmierci kolejnych dwóch osób, co podniosło liczbę zgonów w tym hrabstwie do dziewięciu. W Memphis w stanie Tennessee znaleziono w sobotę martwych dwoje dzieci i jedną dorosłą osobę - przekazał tamtejszy departament policji. Silny wiatr w tam tym miejscu powalił na drzewa kilka domów.