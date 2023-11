Torba z narzędziami zgubiona podczas spaceru kosmicznego. Teraz krąży wokół Ziemi

Na orbitę Ziemi weszła... torba z narzędziami. Doszło do tego podczas spaceru kosmicznego dwóch astronautek z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. "Miniaturowy satelita" nie pozostanie jednak częścią kosmicznego krajobrazu na długo.

Do zdarzenia doszło w czwartek 2 listopada na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Dwie astronautki, Jasmin Moghbeli i Loral O'Hara brały udział w spacerze kosmicznym. Kobiety zajmowały się naprawą systemu śledzenia, który umożliwia panelom słonecznym zwracanie się w stronę światła. W pewnym momencie z rąk Moghbeli wysunęła się torba z narzędziami, która odleciała w przestrzeń pozaziemską.

Torba w kosmosie

NASA przekazała, że zguba nie miała wpływu na bezpieczeństwo astronautów ani nie przeszkodziła w naprawach. Torba dryfuje obecnie w pobliżu ISS i, co ciekawe, powinna być widoczna z Ziemi - podał serwis EarthSky. Aby ją zaobserwować, trzeba spojrzeć w niebo przez lornetkę. Obiekt widoczny był z pokładu ISS - na fotografii uchwycił go japoński astronauta Satoshi Furukawa.

To nie pierwsza taka zguba

Torba z narzędziami pozostanie na orbicie przez kilka miesięcy, aż do momentu, gdy ściągnie ją grawitacja Ziemi. Malutki obiekt spłonie wtedy w atmosferze. To nie pierwszy przypadek zgubienia drobiazgów przez astronautów - w przestrzeni kosmicznej dryfowała już jedna torba z narzędziami, a także szpatułka do rozprowadzania odpornego na ciepło impregnatu.