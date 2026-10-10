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"To trochę dziwne być teraz na Ziemi". Astronautka wróciła po ośmiu miesiącach w kosmosie

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Astronautka Sophie Adenot wróciła na Ziemię po ośmiu miesiącach
Emocjonalna przemowa Sophie Adenot po powrocie na Ziemię
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
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Francuska astronautka Sophie Adenot w czwartek wróciła na Ziemię po ośmiomiesięcznym pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas konferencji prasowej w niemieckiej Kolonii opisała, jak widziała naszą planetę z przestrzeni kosmicznej. Towarzyszyły jej duże emocje.

Adenot wróciła na Ziemię w czwartek, wodując w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. W kapsule znajdowała się razem z trojgiem innych członków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS): Rosjaninem Andriejem Fediajewem, Amerykanką Jessicą Meir i jej rodakiem Jackiem Hathawayem.

Tak widziała Ziemię. "Żadnych podziałów, żadnych granic"

Dwa dni po powrocie na Ziemię, w sobotę rano, Adenot wylądowała w niemieckiej Kolonii, gdzie znajduje się Europejskie Centrum Astronautów należące do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Szła po płycie lotniska, wspierana przez dwie osoby.

- Cześć wszystkim. Cóż, jestem z powrotem, z powrotem na Ziemi - zaczęła, gdy dotarła do mikrofonów dziennikarzy. - To trochę dziwne być teraz na Ziemi, zwłaszcza że przez osiem miesięcy krążyłam wokół niej, podziwiając tę piękną planetę, a teraz stoję na jej powierzchni - dodała.

W dalszej części wypowiedzi Francuzka opisała, w jaki sposób widziała Ziemię z wysokości 400 kilometrów, na której krąży ISS. Nie mogła powstrzymać emocji.

- Widziałam, że Ziemia jest nie tylko ogromna, ale przede wszystkim bardzo cenna. Żadnych podziałów, żadnych granic, po prostu cenna planeta, którą wszyscy dzielimy jako nasz wspólny dom. Widziałam... (zaczyna płakać), przepraszam, to bardzo wzruszające - mówiła. - Zabawnie jest patrzeć, jak łzy spływają po twarzy. Przez osiem miesięcy nie byłam do tego przyzwyczajona - śmiała się.

Wśród osób witających Adenot na lotnisku w Kolonii był niemiecki astronauta Alexander Gerst. Wyjaśnił, że jego francuska koleżanka przejdzie teraz szereg badań medycznych i naukowych oraz zostanie poddana rehabilitacji w EAC.

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Astronautka Sophie Adenot wróciła na Ziemię po ośmiu miesiącach
Astronautka Sophie Adenot wróciła na Ziemię po ośmiu miesiącach
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Sophie Adenot pobiła rekord

Sophie Adenot to druga Francuzka, która przekroczyła linię Karmana - umowną granicę między ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną. Pierwszą była Claudie Haignere, która poleciała w kosmos w 1996 roku. Adenot, spędzając w kosmosie 237 dni, pobiła rekord rekord długości nieprzerwanego lotu kosmicznego europejskiego astronauty - wcześniej dzierżył go Włoch Luca Parmitano, który w latach 2019-2020 w ramach misji Beyond przebywał w przestrzeni kosmicznej przez 200 dni.

Adenot ukończyła studia z zakresu inżynierii i ergonomii. Wystartowała na ISS 13 lutego 2026 roku. Podczas ośmiomiesięcznego pobytu na stacji brała udział w wielu eksperymentach w mikrograwitacji, w tym dotyczących bakterii wywołujących zapalenie płuc, systemu generowania płynów dożylnych na żądanie czy analizy wpływu cech fizycznych na przepływ krwi podczas lotów kosmicznych.

Źródło: Reuters, Euronews, NASA
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Tagi:
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISSISSKosmos
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