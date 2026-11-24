"To rozczarowujące widzieć gołą ziemię". Opady śniegu spóźniają się do "bliźniaczych miast"
Na obszarze metropolitalnym Minneapolis-Saint Paul, nazywanym Twin Cities (pol. bliźniacze miasta), nie ma śniegu. Do tej pory najpóźniej pierwszy śnieg, choćby w śladowych ilościach, zanotowano tu 21 listopada 1953 roku. W tym roku rekord ten został jednak pobity.
Brak śniegu jest dużym zaskoczeniem dla wielu mieszkańców odwiedzających miejsca kojarzone z zimowymi atrakcjami. W parku Theodore'a Wirtha w Minneapolis, gdzie zwykle pod koniec listopada otwierane są trasy dla narciarzy biegowych, wciąż widać trawę.
- To rozczarowujące widzieć gołą ziemię - powiedział w rozmowie z CBS News Tom O'Neal, mieszkaniec Minneapolis. - Nie było tu dosłownie żadnego śniegu, więc jestem trochę zaskoczony - przyznał Christian Bryan, który przyjechał z Tampy na Florydzie, by spędzić Święto Dziękczynienia z siostrą.
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Wpływ El Nino i ryzyko, że padnie kolejny rekord
Synoptyk Eric Ahasic z lokalnego oddziału Narodowej Służby Pogodowej (NWS) wyjaśnił, że pierwsze mierzalne opady białego puchu pojawiają się w regionie na początku listopada. - Zazwyczaj o tej porze mamy już około 13 centymetrów śniegu - powiedział.
Jedną z przyczyn braku białego puchu może być zjawisko El Nino, wyjątkowo silne w tym roku. W północnych Stanach Zjednoczonych niesie ono aurę łagodniejszą niż zwykle. - Mieliśmy tu jeden z najcieplejszych początków listopada w historii - dodał synoptyk.
Kolejny rekord może paść, jeśli do 3 grudnia nie spadnie mierzalna ilość śniegu. Jak wyjaśnił Ahasic, to najpóźniejsza data pierwszego mierzalnego opadu śniegu na lotnisku Minneapolis-St. Paul, odnotowana w 1928 roku.