"To był najgorszy dzień mojego życia"

Jedna osoba nie żyje, dziesiątki są ranne, a prawie pół miliona nie ma dostępu do prądu po uderzeniu supertajfunu Kong-rey we wschodnie wybrzeże Tajwanu. Żywioł niosący ekstremalne ulewy i porywy wiatru o prędkości do 250 km/h dotarł na ląd w czwartek nad ranem. Według lokalnych meteorologów to największy cyklon tropikalny w tym regionie od 1996 roku.