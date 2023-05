"To jest Titanic, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział"

Nowy model Titanica w 3D

"Titanic, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział"

Powstały model jest tak szczegółowy, że nawet numer seryjny na łopatce jednej ze śrub napędowych statku jest wyraźnie widoczny i można go doczytać. Naukowcy zaangażowani w projekt opisali go jako "przełomowy" i oferujący "całkowite przemodelowanie" naszego rozumienia katastrofy. Uważają, że dzięki cyfrowemu modelowi będzie można dowiedzieć się więcej na temat szczegółów zatonięcia statku.

- To dokładny i prawdziwy obraz całego wraku i szczątków - powiedział Parks Stephenson, naukowiec, który przez ostatnie 20 lat badał wrak słynnego statku. - Mamy szczegóły, których nikt z nas nigdy wcześniej nie widział, a to pozwala mi oprzeć się na wszystkim, czego nauczyliśmy się do tej pory i zobaczyć wrak w nowym świetle. Mamy rzeczywiste dane, które inżynierowie mogą wykorzystać do zbadania prawdziwej mechaniki stojącej za rozpadem i zatonięciem, a tym samym jeszcze bardziej zbliżyć się do prawdziwej historii katastrofy Titanica. Dla następnej generacji eksploracji, badań i analiz Titanica jest to początek nowego rozdziału - opowiadał.