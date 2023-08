Kolejny dzień, kolejny nakaz ewakuacji na Teneryfie. "Tam zostało nasze życie"

Na Teneryfie trwa walka z pożarem, który wybuchł w północnej części wyspy we wtorek. Jak przekazali strażacy, płomienie strawiły już 5000 hektarów terenów leśnych w dziesięciu gminach. Do tej pory ewakuowano ponad 4000 osób i wciąż wydawane są kolejne nakazy.

Ogień wybuchł we wtorek na terenie Parku Narodowego Teide, popularnej atrakcji turystycznej Teneryfy. Wysokie temperatury, porywisty wiatr i niska wilgotność powietrza sprawiły, że pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił. Do piątkowej nocy płomienie strawiły 5000 hektarów lasu, wymuszając kolejne nakazy ewakuacji.

"Niebezpieczeństwo i bliskość ognia"

Manuel Miranda, minister Polityki Terytorialnej rządu Wysp Kanaryjskich, oświadczył, że "wysłano SMS-a do poszkodowanej ludności, wzywając ją do opuszczenia domów z powodu niebezpieczeństwa i bliskości ognia". Jak podają lokalne media, oznacza to, że do tej pory nakazem ewakuacyjnym objęto nawet 4500 mieszkańców. Kolejne 3800 osób otrzymało zakaz opuszczania domów.