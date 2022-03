Ten inwazyjny gatunek pająka może rozprzestrzenić się na wschodzie USA

T. clavata pochodzi z Japonii. Kraj ten ma podobny klimat co USA i leży mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej.

- Patrząc tylko na to, wygląda, że te pająki mogłyby prawdopodobnie przetrwać na większości wschodniego wybrzeża. To jest dość niepokojące - mówił ekolog Andy Davis z Uniwersytetu Georgii.

Niesamowita wytrzymałość

Naukowcy porównali pająki obu gatunków na kilka różnych sposobów, aby ocenić ich umiejętności do rozpowszechnienia się na terenie USA.

Po drugie, zbadano szybkość ich tętna w niskiej temperaturze. Umieszczono je na 10 minut na lodzie, a następnie zmierzono temperaturę ich ciał. Tętno pająków T. clavata na lodzie było o około 77 procent wyższe niż u ich kuzynów, co wskazuje na ich zdolność do wytrzymywania mniej korzystnych warunków.

W kolejnym badaniu pająki umieszczono w zamrażarce, w której temperatura zaczynała się od około 10 stopni Celsjusza. Następnie przez 15 minut stopniowo obniżano ją do poziomu nieco poniżej 0 st. C. Żaden z pająków T. clavata nie zginął podczas tego testu, choć na ciałach niektórych pojawiły się rany. W przypadku T. clavipes cztery osobniki padły, a pozostałe sześć doznało obrażeń.

Szybko się rozprzestrzenia

Naukowcy wykorzystali również obserwacje, zarejestrowane w ramach projektu naukowego iNaturalist, aby prześledzić, jak pająki T. clavata rozprzestrzeniały się w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych w latach 2015-2021. Na podstawie trzech testów i badania rozpiętości geograficznej badacze doszli do wniosku, że "pająk T. clavata ma fizjologię bardziej dostosowaną do chłodniejszego środowiska niż jego krewny. Próby wskazują, że T. clavipes nie jest w stanie wytrzymać nawet krótkich mrozów, w porównaniu do pierwszego z gatunków".