Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ten czynnik zwiększa śmiertelność związaną z ekstremalną pogodą

|
Upał w mieście
Scenariusze zmian klimatu
Źródło: TVN24
Z powodu nierówności społecznych Europejczycy są bardziej podatni na śmiertelność związaną z upałami i falami zimna - wynika z najnowszych badań. Ich autorzy twierdzą, że czynniki społeczno-ekonomiczne zwiększają liczbę zgonów spowodowaną ekstremalnymi warunkami nawet o ponad 100 tysięcy osób rocznie.

Zmiany klimatyczne dostarczają poważnych wyzwań społecznościom na całym świecie. Ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią zagrożenie zarówno dla najuboższych regionów, jak i tych bogatszych. Badanie opublikowane na łamach czasopisma "Nature Health" pokazuje, że nierówności ekonomiczne i społeczne mogą zwiększać liczbę zgonów spowodowanych upałami i falami zimna nawet o ponad 100 tysięcy osób rocznie.

Ubogie regiony najbardziej narażone

Eksperci przeanalizowali dane dotyczące dziennej śmiertelności w 654 regionach Europy w latach 2000-2019 i zbadali, jak współczynniki społeczno-ekonomiczne wpływają na zgony spowodowane wysoką i niską temperaturą. Wysoka liczba zgonów związana była z takimi problemami, jak brak możliwości ogrzania domu, a osoby mieszkające w uboższych regionach były bardziej narażone na ekstremalne warunki. Natomiast regiony o wyższym produkcie krajowym brutto na mieszkańca i dochodach gospodarstw domowych wykazywały mniejszą podatność na zimno, ale większą na upały.

Zdaniem autorów, zmniejszenie ubóstwa materialnego i społecznego w Europie do poziomu Szwajcarii, czyli regionu najmniej dotkniętego biedą, skutkowałoby mniejszą śmiertelnością o nawet 59 tysięcy osób. Z kolei zwiększenie wskaźnika ubóstwa do poziomu południowo-wschodniej Rumunii - najuboższego regionu Europy - podniosłoby liczbę zgonów o 101 tysięcy.

Wykazano także, że obniżenie nierówności na Starym Kontynencie do poziomu Słowenii (uznawanego za najbardziej "równy" kraj Europy pod względem społeczno-ekonomicznym) pozwoliłoby na obniżenie śmiertelności z powodu ekstremalnych warunków nawet o 30 procent, czyli około 110 tysięcy osób.

Dzień Ziemi. Dlaczego walka z "betonozą" jest tak ważna?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dzień Ziemi. Dlaczego walka z "betonozą" jest tak ważna?

Nauka

Ukierunkowana pomoc

Badacze podkreślają, że ich praca ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę bezpośredniej pomocy szczególnie wrażliwym grupom osób, co w dłuższej perspektywie prowadziłoby do zmniejszenia nierówności społecznych w Europie.

- To dwa w jednym. Gdyby perspektywa równości była bardziej uwzględniana w politykach europejskich, krajowych, lokalnych i innych, osiągnęlibyśmy dwa cele jednocześnie - wyjaśniła Blanca Paniello-Castillo z Instytutu Zdrowia Globalnego w Barcelonie, główna autorka badania.

Zarówno ekstremalnie niska, jak i wysoka temperatura mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Upał i zimno obciążają organizm, zwiększając jego podatność na choroby i utrudniając mu walkę z nimi. W grupie ryzyka przede wszystkim znajdują się osoby starsze i przewlekle chore.

Redagowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: The Guardian, Nature

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
zmiana klimatuNauka
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza
Gdzie jest burza? Silnie wieje, pada deszcz
Polska
Burza
Burze w Polsce. Kolejny region objęty alarmami
Polska
Opady deszczu w Polsce
Wędrówka opadów nad Polską. Gdzie przyda się parasol
Polska
Pingwiny magellańskie
Chcieli zbadać pingwiny. Zamiast je uśmiercać, założyli im opaski
Nauka
Pochmurno, burze
Ciepły, ale niespokojny początek tygodnia
Prognoza
Burza, deszcz
Burze, ulewy i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Utqiagvik, Alaska
Nie zobaczą zachodu słońca przez prawie trzy miesiące
Świat
Noc, pogodna noc
Noc będzie pogodna, ale miejscami mroźna
Prognoza
Piorun poraził nastolatka z Teksasu
Piorun trafił nastolatka łowiącego ryby
Świat
Chmury burzowe
Nadchodzi deszczowy tydzień. Kiedy i gdzie popada najmocniej
Prognoza
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Trzymali się nawzajem. Służby znalazły ich ciała
Świat
Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja
Prognoza
Niedźwiedź
Zobaczyli go za oknem. "To było surrealistyczne"
Ciekawostki
Mały hipopotam
"Jest najszczęśliwszy, kiedy leży na kimś lub obok kogoś"
Świat
Trzęsienie ziemi
Ziemia zatrzęsła się w Chile
Świat
Wiosna, słońce, ciepło
Tu termometry pokażą dziś ponad 20 stopni
Prognoza
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Trwa dogaszanie wielkiego pożaru lasu. "Zrzuty wody przyniosły skutek"
Polska
48 min
Susza w Polsce
To już nie jest chwilowy problem. Dlaczego susza w Polsce to problem dla nas wszystkich?
TVN24
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Odnaleźli ofiarę erupcji wulkanu, zlokalizowali pozostałych zaginionych
Świat
Przymrozek, mróz, noc
Tutaj nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Zwłoki walenia w Mikoszewie
Martwy waleń na bałtyckiej plaży. Co się z nim dalej stanie
Polska
Park Narodowy Glacier, Montana, USA
Szukali go od poniedziałku, w końcu znaleźli ciało
Świat
Chmury, burza
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Prognoza
Dziura, która powstała w ścianie domu
Wybiła ogromną dziurę w ścianie. Nikt nie wie, skąd pochodzi
Świat
Zniszczenia spowodowane przez macroburst w Luizjanie
Myśleli, że to tornado. Czym jest zjawisko macroburst
Świat
Sir David Attenborough kończy sto lat
Człowiek, który pokazał światu Ziemię. David Attenborough skończył 100 lat
Świat
Zbocze fiordu Tracy Arm, w które uderzyła fala tsunami
Drugie największe tsunami w historii. Fale miały prawie pół kilometra
Nauka
Pochmurny dzień wiosna
Słoneczna aura czeka dziś nielicznych
Prognoza
Spadające skały zabiły przechodnia w Korei Południowej
Skały stoczyły się ze zbocza i zabiły mężczyznę
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom