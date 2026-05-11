Świat Ten czynnik zwiększa śmiertelność związaną z ekstremalną pogodą Oprac. Franciszek Wajdzik |

Scenariusze zmian klimatu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zmiany klimatyczne dostarczają poważnych wyzwań społecznościom na całym świecie. Ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią zagrożenie zarówno dla najuboższych regionów, jak i tych bogatszych. Badanie opublikowane na łamach czasopisma "Nature Health" pokazuje, że nierówności ekonomiczne i społeczne mogą zwiększać liczbę zgonów spowodowanych upałami i falami zimna nawet o ponad 100 tysięcy osób rocznie.

Ubogie regiony najbardziej narażone

Eksperci przeanalizowali dane dotyczące dziennej śmiertelności w 654 regionach Europy w latach 2000-2019 i zbadali, jak współczynniki społeczno-ekonomiczne wpływają na zgony spowodowane wysoką i niską temperaturą. Wysoka liczba zgonów związana była z takimi problemami, jak brak możliwości ogrzania domu, a osoby mieszkające w uboższych regionach były bardziej narażone na ekstremalne warunki. Natomiast regiony o wyższym produkcie krajowym brutto na mieszkańca i dochodach gospodarstw domowych wykazywały mniejszą podatność na zimno, ale większą na upały.

Zdaniem autorów, zmniejszenie ubóstwa materialnego i społecznego w Europie do poziomu Szwajcarii, czyli regionu najmniej dotkniętego biedą, skutkowałoby mniejszą śmiertelnością o nawet 59 tysięcy osób. Z kolei zwiększenie wskaźnika ubóstwa do poziomu południowo-wschodniej Rumunii - najuboższego regionu Europy - podniosłoby liczbę zgonów o 101 tysięcy.

Wykazano także, że obniżenie nierówności na Starym Kontynencie do poziomu Słowenii (uznawanego za najbardziej "równy" kraj Europy pod względem społeczno-ekonomicznym) pozwoliłoby na obniżenie śmiertelności z powodu ekstremalnych warunków nawet o 30 procent, czyli około 110 tysięcy osób.

Ukierunkowana pomoc

Badacze podkreślają, że ich praca ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę bezpośredniej pomocy szczególnie wrażliwym grupom osób, co w dłuższej perspektywie prowadziłoby do zmniejszenia nierówności społecznych w Europie.

- To dwa w jednym. Gdyby perspektywa równości była bardziej uwzględniana w politykach europejskich, krajowych, lokalnych i innych, osiągnęlibyśmy dwa cele jednocześnie - wyjaśniła Blanca Paniello-Castillo z Instytutu Zdrowia Globalnego w Barcelonie, główna autorka badania.

Zarówno ekstremalnie niska, jak i wysoka temperatura mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Upał i zimno obciążają organizm, zwiększając jego podatność na choroby i utrudniając mu walkę z nimi. W grupie ryzyka przede wszystkim znajdują się osoby starsze i przewlekle chore.

Redagowała: Agnieszka Stradecka