"Katastrofalne" zniszczenia w Teksasie. Ucierpiały schronisko dla zwierząt i dom opieki

Przez Teksas we wtorek przetoczyła się silna burza. W mieście Pasadena poważnemu uszkodzeniu uległo wiele budynków, a policja przekazuje informacje o katastrofalnej skali zniszczeń. Nie wykluczone jest, że przez stan mogło przejść tornado.

Burza przeszła przez południową część Teksasu we wtorek. Największe zniszczenia zanotowano w okolicach miast Pasadena i Deer Park na obrzeżach Houston. Silny wiatr przewracał drzewa, zrywał dachy i niszczył linie energetyczne. Jak informowała stacja CNN, we wtorkowy wieczór prąd nie docierał do 100 tysięcy odbiorców stanu.