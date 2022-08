W ciągu jednej doby w Dallas spadło tyle deszczu, co w całe lato. "Nie było nic poza wodą"

Po suchym lecie, w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych nadszedł czas gwałtownych ulew i powodzi. Niebezpieczna sytuacja panuje w Utah, Arizonie i Luizjanie, a także w Teksasie, gdzie wzburzone fale przyczyniły się już do śmierci jednej osoby.

Rekordowe opady, niebezpieczna powódź

Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) podała, że w okolicach teksańskiego miasta Dallas było blisko do pobicia rekordu intensywności opadów. Na kilku stacjach meteorologicznych odnotowano opad rzędu ponad 380 litrów wody na metr kwadratowy - w tamtym regionie średnio tyle deszczu pada przez całe lato. Na międzynarodowym lotnisku Dallas-Fort Worth w ciągu jednej godziny zaobserwowano rekordowe 76,5 l/mkw. deszczu.

We wtorek Clay Jenkins z administracji hrabstwa Dallas potwierdził, że w powodzi zginęła przynajmniej jedna osoba. Samochód 60-latki z Dallas został porwany przez fale powodziowe i zniesiony z drogi. Lokalne media wskazują, że podczas swojej ostatniej podróży kobieta rozmawiała przez telefon ze swoim mężem, zauważając, że jej samochód był lekko popychany. Do zalania jezdni doszło zbyt szybko, by 60-latka mogła się uratować.