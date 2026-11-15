Świat Dostali zgłoszenie o aligatorze. Na miejscu zastali to Krzysztof Posytek |

Akcja wyciągania aligatora z sadzawki Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Sugar Land Animal Services

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podał lokalny portal informacyjny Chron, do zdarzenia doszło w mieście Sugar Land nieopodal Houston w amerykańskim stanie Teksas. Miejskie służby zajmujące się zwierzętami zostały powiadomione o aligatorze, który wyglądał na chorego.

Poważnie traktują każde zgłoszenie

Gdy jedna z pracownic instytucji przybyła na miejsce, by zbadać sprawę, zobaczyła coś, czego z pewnością się nie spodziewała. "To, co z daleka wyglądało na prawdziwe zwierzę, z bliska okazało się dmuchaną zabawką do basenu" - napisali przedstawiciele organizacji w mediach społecznościowych.

Chociaż pomyłka rozbawiła pracowników instytucji, to przypomnieli oni, że traktują każde zgłoszenie poważnie. "Pamiętajcie, jeśli kiedykolwiek zauważycie dzikie zwierzę, które wygląda na chore lub ranne, zachowajcie bezpieczną odległość i wezwijcie ekspertów, aby się nim zajęli" - dodała w poście.

Rozwiń

Pomyłka nie bez przyczyny

Prawdziwe aligatory wcale nie są w Teksasie rzadkością. Występują w 120 z 254 hrabstw tego stanu, w tym w Fort Bend, gdzie znajduje się Sugar Land. Największą aktywność wykazują od kwietnia do lipca, gdy poszukują partnerów i nowych siedlisk.

Władze miasta zaznaczają, że aligatory zwykle unikają ludzi, a samo dostrzeżenie jednego z nich nie oznacza, że stanowi on zagrożenie. Mieszkańcy powinni jednak powiadomić odpowiednie służby, jeśli zobaczą gada kroczącego po jezdni, zbliżającego się do ludzi nad wodą lub podążającego za łodziami.