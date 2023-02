Biegacze na ulicach Teksasu podczas burzy piaskowej

W niedzielę przez zachodni Teksas przetoczyła się ogromna burza piaskowa. Powietrze stało się pomarańczowe od pyłu, co skłoniło władze do wydania ostrzeżenia pogodowego o niskiej widzialności.

Teksas. Burza piaskowa, biegacze na drogach

Biegacze, zwane też biegusami czy chamaechorami, to rośliny typowe dla terenów pustynnych i stepowych. Mają one zdolność do toczenia się z wiatrem, co zawdzięczają kulistemu kształtowi oraz ażurowej, lekkiej konstrukcji.