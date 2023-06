Tornado rozerwało domy na strzępy. "Uderzyło w najwrażliwsze miejsce"

Tornado uderzyło w czwartek w miasto Perryton w Teksasie. Żywioł całkowicie zniszczył osiedle domów mobilnych i uszkodził siedziby wielu przedsiębiorstw. Jak poinformowały służby ratunkowe, gwałtowna aura przyczyniła się do śmierci co najmniej trzech osób, zaś kilkudziesięciu mieszkańców odniosło rany.

Trzy osoby zginęły, dziesiątki odniosły rany

Około godziny 17.10 czasu lokalnego (w Polsce było wtedy 10 minut po północy w piątek) przez liczące ponad 8000 mieszkańców miasto Perryton w Teksasie przedarło się tornado. Żywioł uderzył w osiedle domów mobilnych, rozrywając przyczepy mieszkalne na strzępy. Zniszczone zostało co najmniej 30 budynków, głównie domy i siedziby przedsiębiorstw.

- Jest źle, bardzo źle. To szaleństwo. Uderzyło w najwrażliwsze miejsce, w jakie tylko mogło - przekazał w piątek w nocy burmistrz miasta Kerry Symons. Jak wyjaśnił, na chwilę obecną nie był w stanie podać pełnej liczby ofiar. W czwartek potwierdzono śmierć co najmniej trzech osób, ale akcja poszukiwawcza trwa, a dwóch mieszkańców wciąż nie odnaleziono.

Jak przekazała dyrekcja szpitala w Perryton, wskutek uderzenia tornada rany odniosło co najmniej kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Ze względu na brak prądu szpital pracuje tylko dzięki własnym generatorom. Pacjentów w najcięższym stanie przetransportowano do lepiej wyposażonego szpitala w pobliskim mieście Amarillo.

Gubernator Teksasu Greg Abbott oświadczył w czwartek, że stanowy wydział zarządzania kryzysowego został skierowany do pomocy "we wszystkim, od kontroli ruchu po przywrócenie dostępu do wody i innych mediów, jeśli zajdzie taka potrzeba" w Perryton.