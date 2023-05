Piorun zabił mężczyznę, jego 6-letni syn jest w stanie krytycznym

W Teksasie piorun poraził 34-letniego mężczyznę i jego 6-letniego syna, gdy szli do domu z przystanku autobusu szkolnego. Ojciec nie przeżył, dziecko przebywa w szpitalu. Stan chłopca lekarze określają jako krytyczny. Świadkiem zdarzenia był brat sześciolatka. - Na początku myślałem, że robią sobie ze mnie żarty - powiedział lokalnej stacji 11-letni chłopiec, który uniknął porażenia.

Do zdarzenia doszło 15 maja w teksańskim Valley Mills. Piorun raził 34-letniego Matthew Boggsa i jego 6-letniego syna Graysona, gdy szli z przystanku autobusu szkolnego do domu. Towarzyszył im drugi syn Boggsa, 11-letni Elijah. Portal FOX Weather wyjaśnia, że uniknął on porażenia, ponieważ na przydomowej ścieżce "w kształcie serca" poszedł w przeciwną stronę niż jego tata i brat.