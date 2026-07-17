Świat "Opady deszczu bijące rekordy" pojawiły się na obszarze, na którym rok temu zginęło 130 osób Krzysztof Posytek |

Powodzie w Teksasie Źródło wideo: @stephen.fortney via Instagram Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DUSTIN SAFRANEK

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W regionie Texas Hill Country w środkowym Teksasie przez kilka dni mocno padało - w niektórych miejscach w trzy dni odnotowano tyle deszczu, co zwykle w rok. Szczególnie intensywne ulewy, związane z wolno przemieszczającymi się burzami, nawiedziły region w czwartek. Wskutek intensywnych opadów poziom rzeki Guadalupe w miejscowości Comfort wzrósł o ponad siedem metrów w zaledwie godzinę.

Powódź w Teksasie. Dwie ofiary śmiertelne

Po ulewach doszło do powodzi błyskawicznych, które przyczyniły się do śmierci dwóch osób hrabstwie Hill, położonym nieopodal Dallas. Pierwszym z zabitych jest 65-letni mężczyzna z Comfort porwany przez wodę razem ze swoim kamperem - przekazała gazeta "San Antonio Express-News". Drugą ofiarą jest kobieta z miasta Uvalde, która została zmyta przez wodę, gdy próbowała pokonać autem zalaną drogę.

Jak poinformował w czwartek wieczorem lokalnego czasu gubernator Teksasu Greg Abbott, służby przeprowadziły ponad 200 interwencji w związku z powodziami. W jednej z nich ratownicy, przy użyciu śmigłowca, wyciągnęli mężczyznę wraz z psem z samochodu ciężarowego. W działaniach ratunkowych bierze udział ponad 2000 osób.

- Mierzymy się z opadami deszczu bijącymi wszelkie rekordy, które prowadzą do bardzo niebezpiecznych powodzi. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by chronić nasze życia - powiedział dziennikarzom Abbott.

Gubernator poinformował, że choć wielu miejscach poziom wody się obniżył, to w środkowym Teksasie spodziewane są kolejne opady - pogoda ma się uspokoić dopiero w piątkowy wieczór. Zaapelował do mieszkańców, aby nie próbowali pokonywać zalanych dróg. Według synoptyków pogoda w środkowym Teksasie ma się uspokoić w piątkowy wieczór.

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Powodzie w Teksasie Powodzie w Teksasie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DUSTIN SAFRANEK Powodzie w Teksasie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DUSTIN SAFRANEK Powodzie w Teksasie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DUSTIN SAFRANEK Powodzie w Teksasie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DUSTIN SAFRANEK Powodzie w Teksasie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DUSTIN SAFRANEK

Rok temu powodzie zabiły tu ponad 130 osób

To nie pierwszy raz, gdy Texas Hill Country mierzy się ze skutkami ulew. Niemal dokładnie rok temu, na początku lipca 2025 roku, region nawiedziły niszczycielskie powodzie. Żywioł pochłonął życie ponad 130 osób, głównie w hrabstwie Kerrville, w tym kilkudziesięciu dziewczynek uczestniczących w chrześcijańskim obozie Camp Mystic.

Alarmy przed powodziami obowiązują nie tylko w Teksasie. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia również dla większości środkowej i południowej Arizony, aż po granicę z Meksykiem.