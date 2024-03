Jadowita kolonia

Jak wyjaśnili badacze z Instytutu Badawczego Harte, zajmujący się badaniem fauny Zatoki Meksykańskiej, tajemnicze istoty należą do rzędu rurkopławów. Oznacza to, że są spokrewnione z meduzami, ale w przeciwieństwie do nich tworzą żyjące wspólnie kolonie składające się z wielu osobników.

Te konkretne "potwory" to przedstawiciele rodzaju Rhizophysa. Wieńcząca ich ciało "gałka oczna" to w rzeczywistości rodzaj wypełnionej gazami boi, która umożliwia organizmom unoszenie się w morskiej toni. Ciekawy wygląd zwierząt nie powinien jednak nikogo zachęcać do kontaktu, ponieważ są one jadowite i mogą dotkliwie poparzyć skórę. Innym przedstawicielem rurkopławów jest dobrze znany silnie jadowity żeglarz portugalski (Physalia physalis).