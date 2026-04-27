Świat Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową Franciszek Wajdzik |

Wieczorem w sobotę okolice miast Springtown w hrabstwie Parker i Runaway Bay w hrabstwie Parker na północy Teksasu nawiedziła silna burza, której towarzyszyło tornado. Żywioł zabił co najmniej dwie osoby, a 20 rodzin musiało opuścić swoje mieszkania.

- Poczuliśmy, jak nasz dom się trochę unosi. To było straszne. Mam 50 lat i nigdy nie przeżyłem czegoś takiego - opisywał Charles Martinez, jeden z mieszkańców dotkniętych przez żywioł regionów.

Zniszczone domy, brak prądu

Lokalne media podają, że w sobotni wieczór porywy wiatru rozwijały prędkość nawet do 217 kilometrów na godzinę. Żywioł dokonał w regionie wielu poważnych zniszczeń. Na miejsce zostały wezwane służby, które pracowały przez całą noc z soboty na niedzielę. Media przekazały, że uszkodzonych zostało wiele dachów. Szczątki domów były porozrzucane po okolicy.

- Dostęp był utrudniony z powodu zablokowanych dróg i zerwanych instalacji, ale kontynuowaliśmy działania, aby dotrzeć do potrzebujących - powiedział J.D. Clark, szef Narodowego Stowarzyszenia Hrabstw w USA (NACo).

Znaczące zniszczenia odnotowano między innymi w Sprintown, gdzie mieszkańcy zmagali się również z masowym brakiem energii elektrycznej. Dziennik "Los Angeles Times" zaznaczył, że szkody w tym mieście usuwano jeszcze w niedzielne popołudnie.