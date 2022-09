Te niebieskie "galaretki" żyją, jednak nie wiadomo, czym są

Podczas trzeciej ekspedycji zorganizowanej przez NOAA - "Voyage to the Ridge 2022" - kamera uchwyciła niebieskie organizmy o konsystencji galarety na dnie Morza Karaibskiego, w pobliżu wyspy Saint Croix. Naukowcy uważają, że mogą to być przedstawiciele koralowców, gąbek lub osłonic.

Naukowcy z NOAA, czyli amerykańskiej Narodowej Administracji ds. Oceanów i Atmosfery, nazwali niezidentyfikowane niebieskie stworzenia "blue goo".

Tajemnicze organizmy udało się zaobserwować za pomocą podwodnego pojazdu 30 sierpnia. Znajdowały się na głębokościach 407 i 611 metrów pod powierzchnią wody, w rejonie dna morskiego otaczającego wyspę Saint Croix. Pojazd , który uchwycił niebieskie "galaretki", był zdalnie sterowany z pokładu statku badawczego należącego do NOAA, który od czterech miesięcy eksploruje północny Atlantyk w ramach ekspedycji "Voyage to the Ridge 2022".

Nieznany organizm zaobserwowany podczas trzeciej ekspedycji Voyage to the Ridge 2022 NOAA Ocean Exploration, Voyage to the Ridge 2022

Galaretowate stworzenia

Niektórzy członkowie załogi sądzą, że niebieskie stworzenia zamieszkujące głębiny to przedstawiciele Alcyonace, część jednak optuje za tym, że należą do grupy osłonic.

Należące do rzędu koralowców Alcyonace to zwierzęta występujące w oceanach na całym świecie, zwłaszcza w ich głębinach. Można spotkać je zarówno w wodach polarnych, jak i tropikalnych lub subtropikalnych. Należy do nich około 500 gatunków, które mogą mieć różne ubarwienie - od żółtego po fioletowy.

Osłonice to organizmy o rozmaitej grubości i konsystencji ciała, również galaretowatej. Ich cechą charakterystyczną jest obecność zewnętrznej, organicznej osłonki, nazywanej tuniką, która ma różną grubość i konsystencję. Zbudowana jest z tunicyny, czyli niestrawnego węglowodanu , który stanowi rodzaj ochrony przed drapieżnikami.

