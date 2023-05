Niedźwiedź przez 17 dni chodził z cylindrem na głowie

Zespół słowackich pracowników ochrony przyrody otrzymał informację, że jeden z niedźwiedzi brunatnych, zamieszkujących Tatry , potrzebuje pilnej pomocy, gdyż jego głowa zaklinowała się w cylindrze do karmienia dzików. Poszukiwania poszkodowanego zwierzęcia trwały około dwóch tygodni.

Musieli go najpierw uspokoić

By niedźwiedzia uwolnić, konieczne było najpierw jego uspokojenie - podano mu środek usypiający. Potem cylinder został zdjęty, a zwierzę zostało opatrzone i po dokładnych oględzinach wypuszczone na wolność.

"Plastikowy bęben do karmienia służy wabieniu dzikich zwierząt, zwłaszcza dzików. Zbiornik mieści około 30 litrów kukurydzy. Praktyka pokazała, że zabezpieczenie bębna z karmą przed innymi zwierzętami - zwłaszcza niedźwiedziami brunatnymi - nie jest wystarczające. Niedźwiedzie brunatne potrafią pokonać mechanizm blokujący, a następnie dostać się do środka" - przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Eksperci od dzikiej przyrody wspomnieli także, że taka sytuacja to doskonały przykład na pokazanie, jak poszczególne urządzenia mogą być problematyczne i nieumyślnie przysparzać cierpienia zwierzętom. Zalecili, by producenci podobnych cylindrów spróbowali zmodyfikować mechanizm blokujący, tak aby niedźwiedzie nie były w stanie go uszkodzić.