Świat

Polacy usłyszeli wołanie o pomoc. Węgier utknął na skalnym filarze

shutterstock_1453626332
Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą
Źródło: TVN24
Dwóch węgierskich turystów potrzebowało w sobotę pomocy słowackich ratowników górskich w Tatrach. Do jednej z akcji wezwali ich polscy turyści, którzy usłyszeli wołanie o pomoc w rejonie Żabich Stawów.

W sobotę po słowackiej stronie Tatr doszło do dwóch interwencji ratowników Horskiej Zachrannej Służby (HZS). W obu przypadkach niezbędna była pomoc dla obywateli Węgier, którzy znaleźli się w niebezpiecznej sytuacji.

Pierwsze zgłoszenie dotyczyło 59-letniego turysty, który poślizgnął się na turystycznym szlaku w rejonie Popradzkiego Plesa. Mężczyzna doznał urazów miednicy i głowy. Na miejsce wyruszyli ratownicy z rejonu Wysokich Tatr, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Poszkodowany został następnie przetransportowany pojazdem terenowym HZS na parking przy Popradzkim Plesie, skąd kontynuował podróż w towarzystwie rodziny.

Ratownicy z apelem do turystów

Druga akcja miała miejsce w Dolinie Mięguszowieckiej, gdzie polscy turyści, schodzący szlakiem w kierunku Żabich Stawów, usłyszeli wołanie o pomoc. Jak się okazało, 21-letni obywatel Węgier zszedł ze znakowanego szlaku, który w tym okresie jest objęty sezonowym zamknięciem. Mężczyzna w trudnych, zimowych warunkach utknął na skalnym filarze i nie był w stanie bezpiecznie zejść. Zaalarmowana Horska Zachranna Sluzba wysłała na miejsce śmigłowiec z ratownikami.

19-latkowie utknęli na noc w Tatrach. "Zostali odnalezieni"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

19-latkowie utknęli na noc w Tatrach. "Zostali odnalezieni"

TVN24

Ratownicy desantowali się w pobliżu młodego mężczyzny, który wcześniej otrzymał chwilową pomoc od innego wspinacza. Ostatecznie 21-latek został ewakuowany techniką podwieszenia pod śmigłowcem. Po międzylądowaniu nad Szczyrbskim Jeziorem wciągnięto go na pokład maszyny. Następnie przewieziono go do Starego Smokowca. Mężczyzna nie odniósł obrażeń.

Obie interwencje słowackich ratowników zakończyły się sukcesem. HZS ponownie przypomina turystom o konieczności przestrzegania zasad zimowej turystyki w Tatrach oraz poruszania się wyłącznie po otwartych i oznakowanych szlakach.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP, Horská záchranná služba

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

