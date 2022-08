Ojca i syna porwała lawina. Ten przerażający moment nagrała kamera, którą mieli ze sobą

10 maja po słowackiej stronie Tatr doszło do wypadku - ojciec i syn podczas zjazdu na nartach uruchomili lawinę i spadli z nią około 150 metrów. Całą sytuację zarejestrowała kamera sportowa GoPro, która po wielu tygodniach została odnaleziona przez polskiego turystę.

Lawiny to jedno z najbardziej przerażających zjawisk, jakie czekają na nas w górach. W maju chwile grozy przeżyło dwóch czeskich turystów, którzy wybrali się na wycieczkę narciarską w słowackie Tatry .

W okamgnieniu porwała ich masa śniegu

Do wypadku doszło nad schroniskiem Chata Téryego w rejonie Baranich Rogów. Vilém Melichařík z 10-letnim synem Albertem planowali zjazd ze szczytu przełęczą w kierunku Stawów Spiskich, ale podczas zjazdu uruchomili lawinę. Masa śniegu najpierw porwała chłopca, a następnie jego ojca. Turyści spadli z nią około 150 metrów w dół, a wszystko zarejestrowała kamera sportowa, za pomocą której nagrywali swoją wyprawę.

- Nawet jak to powoli jedzie (...) to jest straszna bezmoc - opowiadał w rozmowie z TVN24 Melichařík. - Nie można z tego wyjechać, nie można w tym jechać. Poza tym to jest hałas, duży hałas.