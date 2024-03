Zjedli mięso żółwia. Ośmioro dzieci nie żyje, kilkadziesiąt osób jest w szpitalu

Ośmioro dzieci zmarło, a 78 innych osób pozostaje w szpitalu po spożyciu mięsa żółwia morskiego na wyspie Panza w południowym regionie Pemba na Zanzibarze - poinformował portal The Citizen. To kolejny podobny przypadek w tamtej części świata.

Do zatrucia doszło we wtorek, ale zdarzenie zostało zgłoszone władzom dopiero w piątek. Do szpitala trafiło 86 osób, spośród których zmarło ośmioro dzieci. Stan pozostałych pacjentów jest stabilny - przekazał lekarz okręgowy Haji Bakari Haji. To nie pierwszy śmiertelny przypadek spowodowany spożyciem mięsa żółwia na wyspach półautonomicznego Zanzibaru. W marcu ubiegłego roku na wyspie Mafia leżącej na Oceanie Indyjskim zmarło z tego powodu siedem osób, a osiem kolejnych poważnie się rozchorowało. Również siedem osób, w tym trzylatek, śmiertelnie zatruło się mięsem żółwia na wyspie Pemba w październiku 2021 roku.