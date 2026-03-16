Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tankowiec z floty cieni dryfuje na Morzu Śródziemnym. Dziewięć krajów alarmuje

Uszkodzony rosyjski tankowiec Arctic Metagaz dryfuje po Morzu Śródziemnym
Źródło: Reuters
Uszkodzony rosyjski tankowiec dryfujący na Morzu Śródziemnym stanowi zagrożenie ekologiczne - twierdzi dziewięć europejskich krajów. Zwróciły się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań.

Na początku marca rosyjski tankowiec Arctic Metagaz uległ uszkodzeniu. W momencie zdarzenia znajdował się około 240 kilometrów na północ od libijskiej Syrty. Statek przewoził 62 tysiące ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) z rosyjskiego Murmańska do Port Saidu w Egipcie.

Dryfujący tankowiec stwarza zagrożenie ekologiczne

Reuters poinformował, że dziewięć krajów (wymienione zostały tylko Włochy i Francja) zwróciło się do Komisji Europejskiej w związku z dryfującym tankowcem. Twierdzą one, że jednostka znajduje się w złym stanie technicznym, co - w połączeniu z charakterem jej ładunku - tworzy "rychłe i poważne ryzyko znaczącej katastrofy ekologicznej w sercu europejskiej przestrzeni morskiej". Żądają podjęcia szybkich działań, aby zapobiec skażeniu środowiska.

Przed zagrożeniem związanym z dryfującym tankowcem ostrzegają także Maltańczycy. Jak podał w piątek dziennik "Malta Today", Arctic Metagaz znajduje się około 50 kilometrów od wyspy i niebezpiecznie zbliża się do jej wybrzeża.

Źródło: Reuters

Uszkodzony statek rosyjskiej floty cieni

Tankowiec był monitorowany przez samoloty należące do sił morskich Unii Europejskiej, operujące na Morzu Śródziemnym w ramach misji IRINI, mającej na celu egzekwowanie embarga na dostawy broni do Libii. Na zdjęciach widać, że 277-metrowy gazowiec jest poważnie uszkodzony. Jednostce brakuje dużej części lewego kadłuba, a na prawej burcie znajduje się duży otwór. Tylna część statku, w tym blok mieszkalny i mostek, zostały całkowicie spalone.

Arctic Metagaz to jednostka uznawana za część rosyjskiej floty cieni, objętej zachodnimi sankcjami. Rosyjskie władze oskarżyły Ukrainę o zaatakowanie tankowca dronami morskimi wysłanymi z wybrzeża Libii. Władze w Kijowie nie wzięły odpowiedzialności za atak. Włoska marynarka stwierdziła, że nie jest w stanie potwierdzić, kto go przeprowadził.

Opracował Krzysztof Posytek/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
UkrainaRosjaMorze Śródziemnestatki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom