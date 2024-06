Tama grozi zawaleniem, dom na skraju urwiska

W stanach Dakota Południowa, Iowa i Minnesota po ulewach doszło do powodzi. Wylało wiele rzek. Uszkodzona została tama na rzece Blue Earth, na południe od miasta Mankato. Służby przekazały, że w poniedziałek doszło do uszkodzenia zbocza dookoła tamy, przez co wzburzona woda przelała się obok niej. Fale zmyły część infrastruktury przesyłowej.