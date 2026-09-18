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Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?

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Huragan widziany z kosmosu
El Nino - jakie są konsekwencje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W sierpniu tego roku zawartość pary wodnej w atmosferze była najwyższa w historii pomiarów - wynika z danych Europejskiej Służby ds. Zmian Klimatu. Ta informacja oznacza, że w pogodzie na świecie nastąpią zawirowania. Eksperci twierdzą, że do niechlubnego rekordu przyczyniło się postępujące globalne ocieplenie oraz zjawisko El Nino.

Para wodna jest najobficiej występującym gazem cieplarnianym na Ziemi oraz kluczową częścią ziemskiego obiegu wody. Z powodu wzrostu globalnej temperatury parowanie wody w ostatnich latach jest coraz silniejsze, co powoduje wzrost ilości cząsteczek tego gazu w atmosferze. Jak wynika z najnowszych danych Europejskiej Służby ds. Zmian Klimatu, w sierpniu tego roku zawartość pary wodnej w ziemskiej atmosferze była najwyższa w historii.

Zdaniem ekspertów decydujący wpływ na ten wynik miało globalne ocieplenie. Sierpień 2026 roku - według danych systemu Copernicus - był najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów.

20 bilionów litrów wody ekstra

Dane unijnego systemu Copernicus Climate Change Service (C3S) pokazały, że w sierpniu 2026 roku zawartość pary wodnej w atmosferze wyniosła 23,75 kilograma na metr kwadratowy. Wartość ta odpowiada ilości pary wodnej zawartej w pionowym słupie powietrza rozciągającym się od powierzchni Ziemi aż do samej góry atmosfery nad obszarem jednego metra kwadratowego. Poprzedni rekord, z lipca 2024 roku, został pobity o 0,04 kg/mkw. Choć wydaje się, że to niewiele, naukowcy tłumaczą, że odpowiada to dodatkowym 20 bilionom litrów wody w ziemskiej atmosferze.

Głównym źródłem pary wodnej, jak wynika z analizy ekspertów, były oceany tropikalne.

- Wyjątkowo wysokie wartości temperatury powierzchni morza odnotowane w tych regionach w sierpniu, częściowo związane z występowaniem i wzmacnianiem się zjawiska El Nino, zwiększyły parowanie i prawdopodobnie w znacznym stopniu przyczyniły się do rekordowo wysokiej zawartości pary wodnej na świecie - powiedział ekspert.

Od kilku miesięcy naukowcy alarmują, że tegoroczne zjawisko El Nino może być najsilniejsze w historii pomiarów. Wstępne analizy pokazują, że rekordowe wartości temperatury powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku, będące oznaką zjawiska El Nino, stały się sześciokrotnie bardziej prawdopodobne z powodu globalnego ocieplenia. W konsekwencji między innymi w przyszłym roku mogą zostać pobite średnie rekordy temperatury Ziemi.

Super El Nino 2026
Super El Nino 2026
Źródło zdjęcia: Adam Ziemienowicz/PAP

Niebezpieczna pętla

Eksperci zaznaczają, że skutkiem tak dużej ilości pary wodnej w atmosferze może być zwiększone ryzyko wystąpienia ekstremalnych opadów deszczu i fal upałów. Rozgrzane wody oceanów są też "paliwem" wzmacniającym cyklony tropikalne oraz huragany.

- Duża część skutków zmian klimatycznych w rzeczywistości spowodowana jest parą wodną - powiedział profesor Steven Sherwood z Centrum Badań nad Zmianami Klimatycznymi Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Australii. Dodał, że wysoka wilgotność powietrza ma także wpływ na intensywność fal upałów. Klimatolodzy ostrzegają, że dalszy wzrost globalnej temperatury może doprowadzić do niebezpiecznej pętli, ponieważ im będzie goręcej, tym parowanie będzie intensywniejsze.

Źródło: "The Guardian"
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Tagi:
zmiana klimatuEl Nino i La NinahuraganpogodaKlimatZmiany klimatu
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