Na nagraniu z kamery przemysłowej widać personel położniczy jednej z placówek medycznych w Tajpej, zabezpieczający noworodki w łóżeczkach podczas trzęsienia ziemi, do którego doszło na Tajwanie. W pewnym momencie do pomieszczenia, w którym znajdowały się dzieci, wbiegła jeszcze jedna kobieta, by udzielić pozostałym pomocy.