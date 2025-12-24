Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

Trzęsienie ziemi na Tajwanie Źródło: Reuters

Trzęsienie ziemi nawiedziło w środę powiat Taitung położony na południowym wschodzie Tajwanu. Epicentrum znajdowało się 82 kilometry na południowy wschód od wiejskiej dzielnicy Yujing. Hipocentrum zarejestrowano na głębokości prawie 12 kilometrów.

Tajwan. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

W wyniku trzęsienia ziemi zatrzęsły się budynki w stolicy - Tajpej. Tajwańska Narodowa Agencja Pożarnicza poinformowała, że ​​nie ma doniesień o zniszczeniach na wyspie.

Tajwan leży na styku dwóch płyt tektonicznych, co powoduje, że jest obszarem szczególnie podatnym na trzęsienia ziemi. W 2016 roku silne wstrząsy na południu wyspy pochłonęły życie ponad 100 osób, a w 1999 roku trzęsienie o magnitudzie 7,3 spowodowało śmierć ponad 2000 osób.