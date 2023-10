Koinu pędzi w stronę lądu z siłą huraganu. Odwołano loty, zamknięto szkoły

Ulewy i silny wiatr

Według prognoz Koinu uderzy we wschodnie wybrzeże w czwartek rano jako tajfun o sile porównywalnej do huraganu trzeciej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Następnie skieruje się w stronę południowochińskich prowincji Fujian i Guandong oraz Hongkongu, gdzie osłabnie do poziomu burzy tropikalnej. Pomimo tego, że nie nadciągnął jeszcze nad ląd, żywioł przyniósł nad Tajwan silne opady deszczu i porywisty wiatr.