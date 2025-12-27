Trzęsienie ziemi na Tajwanie Źródło: Reuters

Północno-wschodnie wybrzeżu Tajwanu w sobotę zadrżało Jak podali amerykańscy geolodzy, trzęsienie ziemi miało magnitudę 6.6. Z kolei eksperci z wyspy określili magnitudę jako 7 i podkreślili, że tak silnych wstrząsów nie odnotowano tam od 1999 roku.

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się nieco ponad 32 kilometry na południowy wschód od miasta Yilan. Hipocentrum zarejestrowano na głębokości około 73 km.

- Przez chwilę się trzęsło. Potem wybiegłem, ale większość ludzi tego nie zrobiła. Bałem się - mówił jeden z mieszkańców powiatu Yilan. Jak dodał, budynek, w którym mieszka, najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie.

Na nagraniach pokazywanych przez tajwańskie media było widać, jak kołysały się telewizory wiszące na ścianie biurowca, a także jak tłukły się butelki, które spadały z półek supermarketów. Ponad trzy tysiące domów w mieście Yilan na krótko straciło zasilanie - poinformowała lokalna firma energetyczna.

Tajwan. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

W wyniku trzęsienia ziemi zadrżały budynki w stolicy - Tajpej. Władze miasta poinformowały o pojedynczych wyciekach gazu i wody oraz niewielkich uszkodzeniach budynków.

Bez poważnych szkód, ale z ryzykiem wstrząsów wtórnych

Władze podały, że nie odnotowano żadnych poważnych szkód. Ponadto nie wydano ostrzeżeń przed tsunami. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te wezwał mieszkańców do zachowania czujności w związku z możliwymi wstrząsami wtórnymi.

- Sobotnie trzęsienie ziemi było silnie odczuwalne na całym Tajwanie, ale ponieważ miało miejsce na znacznej głębokości, a jego epicentrum znajdowało się na morzu, prawdopodobieństwo spowodowania poważnych szkód było stosunkowo niewielkie - wskazał geolog Chen Da-yi. Jak poinformował sejsmolog Guo Kai-wen, przyczyną trzęsienia ziemi było zanurzanie się płyty Morza Filipińskiego pod płytę eurazjatycką.

Wstrząsy odczuli także mieszkańcy Chin

Wstrząsy były odczuwalne nawet w Chinach kontynentalnych - w prowincjach Fujian, Zhejiang i Guangdong, znajdujących się w południowo-wschodniej części kraju. Mieszkańcy tych regionów w panice uciekali na zewnątrz. Jak podaje lokalny portal LINE TODAY, w Fujianie w środku nocy mieszkańcy odczuli silne drgania. Wstrząsy natychmiast wszystkich obudziły i zmusiły do ucieczki na otwarte przestrzenie.

Tajwan leży na styku dwóch płyt tektonicznych, co powoduje, że jest obszarem szczególnie podatnym na trzęsienia ziemi. W 2016 roku silne wstrząsy na południu wyspy pochłonęły życie ponad 100 osób, a w 1999 roku trzęsienie o magnitudzie 7,3 spowodowało śmierć ponad 2000 osób.

