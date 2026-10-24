Ponad 600 rannych po przejściu tajfunu. Żywioł idzie na kolejny kraj
W sobotę agencja prasowa Focus Taiwan przekazała, że tajfun Champi spowodował śmierć jednej osoby i ranił 616 osób. Burza spowodowała także zniszczenia - od czwartku do sobotniego popołudnia do Centrum Operacyjnego ds. Katastrof (CEOC) wpłynęły informacje o ponad 9000 interwencjach. Dotyczyły one głównie przewróconych drzew i billboardów oraz uszkodzeń sieci przesyłowej.
Intensywne opady nad stolicą Tajwanu
CEOC podało, że podczas burzy ponad 340 tysięcy gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. W sobotę wieczorem nadal nie udało się przywrócić go w około 22 tysiącach domów, ale władze szacowały, że sieć zostanie naprawiona najpóźniej w nocy z soboty na niedzielę.
Champi przyniósł ze sobą także intensywne opady deszczu. W powiecie Yilan na północnym wschodzie wyspy od czwartku do sobotniego popołudnia spadło 650 litrów deszczu na metr kwadratowy. Silnie lało także w stolicy kraju, Tajpej - tam w sobotę od północy do godziny 16 suma opadów wyniosła około 250 l/mkw.
Ulewy zwiększyły ryzyko występowania osuwisk, dlatego najbardziej zagrożone rejony objęto prewencyjnym nakazem ewakuacji. Według danych CEOC dotyczył on ponad 4900 osób.
Tajfun spowodował już szkody w Japonii
Żywioł wyrządził również szkody w japońskiej prefekturze Okinawa. Krajowy nadawca NHK podał, że Champi spowodował przerwy w dostawach prądu i zakłócił zaopatrzenie w wodę na wyspie Hateruma. W sobotę o godz. 17 czasu lokalnego ponad 12 tysięcy odbiorców w prefekturze nadal pozostawało bez prądu - wynika z danych lokalnego dostawcy Okinawa Electric Power Company.
>>> CZYTAJ TEŻ: W Irlandii odwołano loty, w Szkocji kursy pociągów. Wszystko przez kolejną burzę
Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) przewidywała, że w weekend Champi będzie nadal przemieszczał się na północny wschód. Żywioł ma zbliżyć się do chińskiego wybrzeża, niosąc intensywne opady deszczu. Słabsza, ale wciąż niebezpieczna burza w poniedziałek ma dotrzeć do południowo-zachodniej części wyspy Kiusiu. NHK wzywał do zachowania czujności w związku z ryzykiem wystąpienia wysokich fal, osuwisk i powodzi.