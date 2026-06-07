Świat Z Szanghaju do Tajpej. Nowi mieszkańcy zoo Oprac. Anna Bruszewska |

Narodziny pandy rudej w zoo w Poznaniu Źródło wideo: Zoo w Poznaniu Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pandki rude (Ailurus fulgens), które są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, zostały przekazane zoo w Tajpej na mocy porozumienia (MOU) podpisanego podczas Forum Szanghaj-Tajpej w 2024 roku. Nowymi mieszkańcami ogrodu zoologicznego są trzyletni samiec i dwuletnia samica.

Nowi mieszkańcy zoo

Jak napisał tajwański dzienni "Taipei Times", pandki przejdą miesięczną kwarantannę. Dopiero po niej, gdy się już zaaklimatyzują, zostaną pokazane odwiedzającym ogród zoologiczny. Zoo napisało, że samiec natychmiast zaczął badać swoje nowe otoczenie, podczas gdy jego towarzyszka woli obserwować i jest bardzo ostrożna.

Ogród zoologiczny w Tajpej poinformował, że pandka ruda znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody jako gatunek zagrożony, a jej populacja na wolności maleje z powodu nielegalnych polowań i utraty siedlisk.

Tajpej w ramach wymiany wyśle do Szanghaju gibbony białorękie (Hylobates lar), które są rodzimym gatunkiem w Azji Południowo-Wschodniej. Po raz ostatni Tajwan otrzymał pandy rude w 2014 roku, jako prezent od chińskiej południowo-wschodniej prowincji Fujian - poinformował "Taipei Times".

Komunistyczne władze Chińskiej Republiki Ludowej uznają rządzony demokratycznie Tajwan za nieodłączną część ich terytorium. Tajpej odrzuca roszczenia Pekinu, nazywając je próbą "aneksji" i podkreślając, że tylko mieszkańcy Tajwanu mogą decydować o jego przyszłości.