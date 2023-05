Wzburzone fale porwały auto i wciągnęły je do morza

Tajfun Mawar przeszedł w zeszłym tygodniu przez Guam , a obecnie znajduje się nad Morzem Filipińskim, na wschód od północnych Filipin i Tajwanu. Chociaż zjawisko najprawdopodobniej nie uderzy w ląd, przynosi ze sobą ulewy, wysokie fale i porywisty wiatr, którego porywy we wtorek sięgały 190 kilometrów na godzinę.

Silne i gwałtowne fale

O sile żywiołu przekonał się kierowca, który w niedzielę wjechał srebrnym SUV-em na jednej z plaż w okolicach miasta Hualian. Samochód szybko został zalany przez wzburzone fale, a w pewnym momencie woda całkowicie go przykryła. Kierowcy w ostatniej chwili udało się uciec. Ostatecznie morze pojazd przewróciło, a później go wciągnęło.

Z uwagi na coraz gorsze warunki pogodowe, tajwańskie Centralne Biuro Meteorologiczne (CWB) wydało w poniedziałek ostrzeżenie dla obszarów morskich i nadmorskich we wschodniej części kraju. Władze proszą mieszkańców o zrezygnowanie z aktywności nad wodą. W niedzielę lokalne media przekazały, że co najmniej cztery osoby zostały zmyte do morza. Jednej z nich, 13-letniego chłopca, nie udało się uratować.