Panda mała ukryta w koszu. W bagażach było kilkadziesiąt żywych zwierząt

Kilkadziesiąt żywych zwierząt odkryto w bagażach obywateli Indii, którzy próbowali odlecieć z Bangkoku do Mumbaju. Wśród nich były pozamykane w małych koszach i pudełkach m.in. panda mała, cztery iguany oraz 15 ptaków, wszystkie należące do gatunków zagrożonych wyginięciem.

W środę tajlandzki Urząd Celny poinformował, że pracownicy lotniska w Bangkoku odnaleźli kilkadziesiąt dzikich zwierząt ukrytych w bagażach osób, które zamierzały polecieć do Mumbaju. Jak podaje "Bangkok Post", odkrycia dokonano podczas kontroli bezpieczeństwa.

Dzikie zwierzęta w bagażu

W związku ze zdarzeniem zatrzymano sześciu obywateli Indii w wieku od 29 do 56 lat i postawiono im zarzut m.in. przemytu dzikich zwierząt. Grozi im za to do 10 lat pozbawienia wolności.